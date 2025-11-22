США працюють над редакцією мирного плану для України, положення угоди ще можуть змінюватися - Axios

США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на три неназвані "обізнані джерела", інформує УНН.

Видання вказує, що США, Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія проведуть переговори в неділю в Женеві щодо "нового мирного плану США".

Дипломатичні переговори щодо плану розгортаються швидкими темпами з моменту його оприлюднення. ... Очікується, що команду США очолюватиме державний секретар Марко Рубіо, а також до неї входитимуть посланець Білого дому Стів Віткофф та міністр армії Ден Дрісколл, які зустрілися з Зеленським у четвер у Києві та представили йому план США

За словами співрозмовників ЗМІ, Ванинштон продовжує "працювати з українцями, щоб зробити цю угоду найкращою для них".

Ми не можемо говорити про їхню позицію, але угода є - і завжди була - співпрацею між США, українцями та росіянами