США працюють над редакцією мирного плану для України, положення угоди ще можуть змінюватися - Axios

Київ • УНН

 • 1340 перегляди

США продовжують працювати з Україною над редакцією мирного плану, що передбачає гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО. Переговори щодо плану за участю США, України, Німеччини, Франції та Великої Британії відбудуться в Женеві.

США працюють над редакцією мирного плану для України, положення угоди ще можуть змінюватися - Axios

США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на три неназвані "обізнані джерела", інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що США, Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія проведуть переговори в неділю в Женеві щодо "нового мирного плану США".

Дипломатичні переговори щодо плану розгортаються швидкими темпами з моменту його оприлюднення. ... Очікується, що команду США очолюватиме державний секретар Марко Рубіо, а також до неї входитимуть посланець Білого дому Стів Віткофф та міністр армії Ден Дрісколл, які зустрілися з Зеленським у четвер у Києві та представили йому план США

- йдеться у статті.

За словами співрозмовників ЗМІ, Ванинштон продовжує "працювати з українцями, щоб зробити цю угоду найкращою для них".

Ми не можемо говорити про їхню позицію, але угода є - і завжди була - співпрацею між США, українцями та росіянами

- цитує видання неназваного американського чиновника.

Він додав, що деталі угоди можуть змінитися порівняно з початковою версією мирного плану США.

Видання також вказує на наявність у проєкті угоди положення про безпекові гарантії за принципом, подібним до статті 5 НАТО, що означає, що напад на Україну мав би розглядатися як напад на все "трансатлантичне співтовариство".

Контекст

Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.

Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.

Вадим Хлюдзинський

