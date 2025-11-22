$42.150.00
США работают над редакцией мирного плана для Украины, положения соглашения еще могут меняться - Axios

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

США продолжают работать с Украиной над редакцией мирного плана, предусматривающего гарантии безопасности по принципу статьи 5 НАТО. Переговоры по плану с участием США, Украины, Германии, Франции и Великобритании состоятся в Женеве.

США работают над редакцией мирного плана для Украины, положения соглашения еще могут меняться - Axios

США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три неназванных "осведомленных источника", информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что США, Украина, Германия, Франция и Великобритания проведут переговоры в воскресенье в Женеве относительно "нового мирного плана США".

Дипломатические переговоры по плану разворачиваются быстрыми темпами с момента его обнародования. ... Ожидается, что команду США возглавит государственный секретарь Марко Рубио, а также в нее войдут посланник Белого дома Стив Уиткофф и министр армии Дэн Дрисколл, которые встретились с Зеленским в четверг в Киеве и представили ему план США

- говорится в статье.

По словам собеседников СМИ, Вашингтон продолжает "работать с украинцами, чтобы сделать это соглашение наилучшим для них".

Мы не можем говорить об их позиции, но соглашение есть - и всегда было - сотрудничеством между США, украинцами и русскими

- цитирует издание неназванного американского чиновника.

Он добавил, что детали соглашения могут измениться по сравнению с первоначальной версией мирного плана США.

Издание также указывает на наличие в проекте соглашения положения о гарантиях безопасности по принципу, подобному статье 5 НАТО, что означает, что нападение на Украину должно было бы рассматриваться как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Контекст

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и России по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Украинские советники завтра будут работать в Швейцарии: Зеленский о переговорах по мирному плану22.11.25, 20:29 • 2768 просмотров

Вадим Хлюдзинский

