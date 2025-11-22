США работают над редакцией мирного плана для Украины, положения соглашения еще могут меняться - Axios

США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три неназванных "осведомленных источника", информирует УНН.

Издание указывает, что США, Украина, Германия, Франция и Великобритания проведут переговоры в воскресенье в Женеве относительно "нового мирного плана США".

Дипломатические переговоры по плану разворачиваются быстрыми темпами с момента его обнародования. ... Ожидается, что команду США возглавит государственный секретарь Марко Рубио, а также в нее войдут посланник Белого дома Стив Уиткофф и министр армии Дэн Дрисколл, которые встретились с Зеленским в четверг в Киеве и представили ему план США

По словам собеседников СМИ, Вашингтон продолжает "работать с украинцами, чтобы сделать это соглашение наилучшим для них".

Мы не можем говорить об их позиции, но соглашение есть - и всегда было - сотрудничеством между США, украинцами и русскими