Виткофф и Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана - СМИ
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и госсекретарь США Марко Рубио прибыли в Женеву на переговоры по мирному плану для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Мы надеемся согласовать последние детали, чтобы составить соглашение, которое будет выгодным для них (Украины - ред). Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся
Напомним
Украинские советники в воскресенье будут работать в Швейцарии вместе с представителями США, Великобритании, Франции и Германии по параметрам мирного соглашения.
По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.
Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.
Также УНН сообщал, что США выступают против участия европейских дипломатов в сегодняшних переговорах в Швейцарии по мирному плану Украины.