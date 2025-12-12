Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF

Заплановану на суботу, 13 грудня міжнародну зустріч у Парижі щодо України скасували. Захід мав зібрати високопосадовців України, Сполучених Штатів Америки та європейських держав. Про це інформує RMF24 з посиланням на джерело в Єлисейському палаці, передає УНН.

У суботу в Парижі не буде зустрічі по Україні, повідомило у п'ятницю ввечері джерело в Єлисейському палаці - пише RMF24.

Очікувалося, що на ній обговорюватимуть мирним план президента США Дональда Трампа та правки, які внесли Україна і Європа.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що високопосадовці США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії зустрінуться в суботу, 13 грудня, у Парижі. Вони планували обговорити мирний план президента США Дональда Трампа, що включає територіальні втрати України.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни", але США можуть направити свого представника на переговори вже цими вихідними, "якщо є реальний шанс на підписання мирної угоди".