21:33 • 152 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
18:15 • 7982 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 13668 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 18566 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 25775 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 30291 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 39698 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 30766 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23670 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23856 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Международная встреча по Украине, запланированная на субботу, 13 декабря, в Париже, отменена. На ней должны были обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа.

Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF

Запланированная на субботу, 13 декабря, международная встреча в Париже по Украине отменена. Мероприятие должно было собрать высокопоставленных чиновников Украины, Соединенных Штатов Америки и европейских государств. Об этом информирует RMF24 со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает УНН.

В субботу в Париже не будет встречи по Украине, сообщил в пятницу вечером источник в Елисейском дворце

- пишет RMF24.

Ожидалось, что на ней будут обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа и правки, которые внесли Украина и Европа.

Напомним

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США, Украины, Франции, Германии и Великобритании встретятся в субботу, 13 декабря, в Париже. Они планировали обсудить мирный план президента США Дональда Трампа, включающий территориальные потери Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны", но США могут направить своего представителя на переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения".

Вита Зеленецкая

