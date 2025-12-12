Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF

Запланированная на субботу, 13 декабря, международная встреча в Париже по Украине отменена. Мероприятие должно было собрать высокопоставленных чиновников Украины, Соединенных Штатов Америки и европейских государств. Об этом информирует RMF24 со ссылкой на источник в Елисейском дворце, передает УНН.

В субботу в Париже не будет встречи по Украине, сообщил в пятницу вечером источник в Елисейском дворце - пишет RMF24.

Ожидалось, что на ней будут обсуждать мирный план президента США Дональда Трампа и правки, которые внесли Украина и Европа.

Напомним

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники США, Украины, Франции, Германии и Великобритании встретятся в субботу, 13 декабря, в Париже. Они планировали обсудить мирный план президента США Дональда Трампа, включающий территориальные потери Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны", но США могут направить своего представителя на переговоры уже в эти выходные, "если есть реальный шанс на подписание мирного соглашения".