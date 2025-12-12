Білий дім: адміністрація Трампа відправить представника на мирні переговори в Європі за однієї умови
Київ • УНН
Адміністрація Дональда Трампа готова направити представника на зустріч у Європі для підписання мирної угоди, якщо буде "реальний шанс" на її укладення. Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що США активно працюють над припиненням російсько-української війни.
Адміністрація президента США Дональда Трампа може направити свого представника на зустріч у Європі цього тижня, але лише у випадку, якщо буде "реальний шанс" підписати мирну угоду. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє УНН.
Деталі
За її словами, Трамп критично ставиться до нинішнього стану справ.
Ми, Сполучені Штати й адміністрація Трампа, продовжуємо активно працювати над тим, щоб покласти край російсько-українській війні
Вона нагадала, що глава Білого дому в середу провів телефонну розмову з європейськими лідерами, а його спецпосланник Віткофф разом з командою "продовжують розмовляти з обома сторонами буквально зараз". При цьому, зп словами речниці, у зустрічі представників США у Парижі щодо України цього тижня не є гарантованою.
"Якщо є реальний шанс підписати мирну угоду, якщо ми відчуємо, що ці зустрічі гідні, аби хтось був присутній від Сполучених Штатів цими вихідними, тоді ми відрядимо нашого представника", - уточнила Левітт.
Нагадаємо
Напередодні українська команда провела переговори з американською делегацією, включаючи Марко Рубіо та Джареда Кушнера, щодо гарантій безпеки для України. Президент Зеленський наголосив на важливості конкретних дій партнерів у разі нової агресії росії.
