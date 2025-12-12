Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии

$42.280.10
17:49 • 10775 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 17855 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 19587 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 23088 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 32198 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18546 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 20388 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16710 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16847 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17215 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам11 декабря, 12:38 • 7216 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 11284 просмотра
путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить СеверскVideo11 декабря, 15:25 • 3858 просмотра
Украинские беспилотники атаковали два химзавода в РФ: Мадяр рассказал детали11 декабря, 16:11 • 4262 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist17:23 • 5068 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 32198 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 43157 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 44557 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 55655 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 56622 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 27030 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 30346 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 35846 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 31695 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 40448 просмотра
Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Администрация Дональда Трампа готова направить представителя на встречу в Европе для подписания мирного соглашения, если будет "реальный шанс" на его заключение. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что США активно работают над прекращением российско-украинской войны.

Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии

Администрация президента США Дональда Трампа может направить своего представителя на встречу в Европе на этой неделе, но только в случае, если будет "реальный шанс" подписать мирное соглашение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Трамп критически относится к нынешнему положению дел.

Мы, Соединенные Штаты и администрация Трампа, продолжаем активно работать над тем, чтобы положить конец российско-украинской войне

- сказала Левитт.

Она напомнила, что глава Белого дома в среду провел телефонный разговор с европейскими лидерами, а его спецпосланник Виткофф вместе с командой "продолжают разговаривать с обеими сторонами буквально сейчас". При этом, по словам пресс-секретаря, встреча представителей США в Париже по Украине на этой неделе не гарантирована.

"Если есть реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы почувствуем, что эти встречи достойны того, чтобы кто-то присутствовал от Соединенных Штатов в эти выходные, тогда мы отправим нашего представителя", - уточнила Левитт.

Напомним

Накануне украинская команда провела переговоры с американской делегацией, включая Марко Рубио и Джареда Кушнера, относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Зеленский подчеркнул важность конкретных действий партнеров в случае новой агрессии России.

Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский10.12.25, 16:44 • 32414 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине