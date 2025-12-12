Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии

Администрация президента США Дональда Трампа может направить своего представителя на встречу в Европе на этой неделе, но только в случае, если будет "реальный шанс" подписать мирное соглашение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, Трамп критически относится к нынешнему положению дел.

Мы, Соединенные Штаты и администрация Трампа, продолжаем активно работать над тем, чтобы положить конец российско-украинской войне - сказала Левитт.

Она напомнила, что глава Белого дома в среду провел телефонный разговор с европейскими лидерами, а его спецпосланник Виткофф вместе с командой "продолжают разговаривать с обеими сторонами буквально сейчас". При этом, по словам пресс-секретаря, встреча представителей США в Париже по Украине на этой неделе не гарантирована.

"Если есть реальный шанс подписать мирное соглашение, если мы почувствуем, что эти встречи достойны того, чтобы кто-то присутствовал от Соединенных Штатов в эти выходные, тогда мы отправим нашего представителя", - уточнила Левитт.

Напомним

Накануне украинская команда провела переговоры с американской делегацией, включая Марко Рубио и Джареда Кушнера, относительно гарантий безопасности для Украины. Президент Зеленский подчеркнул важность конкретных действий партнеров в случае новой агрессии России.

