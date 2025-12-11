Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки

Українська команда провела розмову з американською командою щодо одного з трьох документів, який стосується гарантій безпеки для України по завершенню війни. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Сьогодні провели конструктивну і глибоку розмову з американською командою щодо одного з трьох документів, над якими зараз працюємо, – гарантій безпеки. Від Америки були Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. Дякую також Марку Рютте, який представляв НАТО. Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат - написав Зеленський.

Він наголосив, що гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків.

"Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо росія вирішить прийти зі своєю агресією знову", - зазначив Президент.

Глава держави додав, що команди домовилися активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо

Україні важко впоратися з мирними ініціативами Дональда Трампа, які вимагають територіальних поступок Росії без гарантій безпеки. Це призводить до зростання тиску на Київ та погіршення військової ситуації.