Україні важко впоратися з останніми мирними ініціативами Дональда Трампа, які, за даними The Economist, слідують знайомій схемі: дружня до кремля промова, спроба пом'якшення плану з боку Києва, відхилення компромісу росією з неможливими умовами та поновлення тиску на Україну. Про це з посиланням на світові ЗМІ пише УНН.

Деталі

8 грудня Президент Володимир Зеленський публічно виступив проти останньої пропозиції Трампа, яка вимагає територіальних поступок росії без надійних гарантій безпеки, заявивши, що бачення миру у двох країн відрізняється. У відповідь Трамп заявив, що Україна програє війну, а її президент узурпував владу, уникнувши виборів. Роздратований Зеленський у відповідь заявив про готовність провести вибори "протягом наступних 60-90 днів", якщо Захід гарантує безпеку.

Тиск на Київ зростає, а вимоги Трампа один європейський дипломат назвав "класичною психопатією Трампа". Також американські чиновники передали європейським колегам таємні пропозиції щодо масштабних ділових угод з росією, які частково фінансуватимуться за рахунок заморожених російських активів.

Американці продовжують діяти, ігноруючи сигнали путіна про те, що він розглядає територіальні поступки як засіб для політичного підкорення України, а не досягнення миру. путін публічно заявляє про намір "звільнити Донбас і "новоросію"".

Тим часом, військова ситуація в Україні похмура: Покровськ виходить з-під контролю. Один високопоставлений командир вказує на жахливу ситуацію в Сіверську, форпості, що захищає Слов'янськ і Краматорськ.

Якщо Сіверськ впаде, – шляхи евакуації відкриються. Тоді буде паніка – зазначив посадовець.

Проблеми Зеленського доповнюються політичною кризою: після відставки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака 28 листопада, наступника ще не призначено.

