Київ під тиском: Україні важко впоратися з "руйнівними мирними планами" Дональда Трампа – The Economist

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:00 • 1506 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 9574 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 13258 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 18276 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 14877 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 17644 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 15578 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16141 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16571 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 37974 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.6м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго11 грудня, 08:24 • 6060 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 18588 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 17823 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 30816 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 16991 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 18259 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 30907 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 37966 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 49502 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 50691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 17900 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 27018 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 32591 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 28472 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 37216 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
МіГ-29
The Guardian
Time (журнал)

Київ під тиском: Україні важко впоратися з "руйнівними мирними планами" Дональда Трампа – The Economist

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Україні важко впоратися з мирними ініціативами Дональда Трампа, які вимагають територіальних поступок Росії без гарантій безпеки. Це призводить до зростання тиску на Київ та погіршення військової ситуації.

Київ під тиском: Україні важко впоратися з "руйнівними мирними планами" Дональда Трампа – The Economist

Україні важко впоратися з останніми мирними ініціативами Дональда Трампа, які, за даними The Economist, слідують знайомій схемі: дружня до кремля промова, спроба пом'якшення плану з боку Києва, відхилення компромісу росією з неможливими умовами та поновлення тиску на Україну. Про це з посиланням на світові ЗМІ пише УНН.

Деталі

8 грудня Президент Володимир Зеленський публічно виступив проти останньої пропозиції Трампа, яка вимагає територіальних поступок росії без надійних гарантій безпеки, заявивши, що бачення миру у двох країн відрізняється. У відповідь Трамп заявив, що Україна програє війну, а її президент узурпував владу, уникнувши виборів. Роздратований Зеленський у відповідь заявив про готовність провести вибори "протягом наступних 60-90 днів", якщо Захід гарантує безпеку.

Зеленський назвав умови проведення президентських виборів в Україні11.12.25, 19:10 • 856 переглядiв

Тиск на Київ зростає, а вимоги Трампа один європейський дипломат назвав "класичною психопатією Трампа". Також американські чиновники передали європейським колегам таємні пропозиції щодо масштабних ділових угод з росією, які частково фінансуватимуться за рахунок заморожених російських активів.

Американці продовжують діяти, ігноруючи сигнали путіна про те, що він розглядає територіальні поступки як засіб для політичного підкорення України, а не досягнення миру. путін публічно заявляє про намір "звільнити Донбас і "новоросію"".

путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ11.12.25, 17:25 • 1894 перегляди

Тим часом, військова ситуація в Україні похмура: Покровськ виходить з-під контролю. Один високопоставлений командир вказує на жахливу ситуацію в Сіверську, форпості, що захищає Слов'янськ і Краматорськ.

 Якщо Сіверськ впаде, – шляхи евакуації відкриються. Тоді буде паніка 

– зазначив посадовець. 

Проблеми Зеленського доповнюються політичною кризою: після відставки керівника Офісу Президента Андрія Єрмака 28 листопада, наступника ще не призначено. 

"Важко сказати" - Рютте про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф в Україні11.12.25, 16:37 • 1758 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Слов'янськ
Економіст (журнал)
Сіверськ
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Краматорськ