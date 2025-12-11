"Важко сказати" - Рютте про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф в Україні

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 1652 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 3214 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 7740 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 9426 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 13536 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13522 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14703 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15964 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 33850 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21596 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.9м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 5582 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 14270 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12245 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 22990 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 12623 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 7740 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 23127 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 33851 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 45744 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 47053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12351 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25182 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 30846 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 26817 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35395 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

"Важко сказати" - Рютте про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф в Україні

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що важко назвати терміни укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Він зазначив, що є складні питання щодо реконструкції, гарантій безпеки та території.

"Важко сказати" - Рютте про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, говорячи про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф проти України, вказав, що "важко сказати", пише УНН з посиланням на The Gurdian.

Деталі

На запитання про потенційні терміни укладення мирної угоди щодо війни в Україні Рютте відповів: "Важко сказати, це чесна відповідь".

Він похвалив Трампа та ключових союзників, називаючи Німеччину, Францію, Велику Британію, Польщу, Італію та Канаду, за роботу над угодою.

Рютте при цьому вказав, що є деякі складні питання щодо реконструкції, гарантій безпеки та території.

Генсек НАТО сказав, що США та Європа можуть дійти згоди, але не впевнений, чи те саме стосується глави кремля володимира путіна.

"Я не знаю, це випробування, про яке я також казав у своїй промові – ми повинні перевірити путіна", - сказав Рютте.

Генсек НАТО Рютте: "ми - наступна ціль росії", час діяти зараз11.12.25, 16:00 • 1116 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Марк Рютте
The Guardian
НАТО
Канада
Франція
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща