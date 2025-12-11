"Важко сказати" - Рютте про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф в Україні
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що важко назвати терміни укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Він зазначив, що є складні питання щодо реконструкції, гарантій безпеки та території.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, говорячи про терміни укладення мирної угоди щодо війни рф проти України, вказав, що "важко сказати", пише УНН з посиланням на The Gurdian.
Деталі
На запитання про потенційні терміни укладення мирної угоди щодо війни в Україні Рютте відповів: "Важко сказати, це чесна відповідь".
Він похвалив Трампа та ключових союзників, називаючи Німеччину, Францію, Велику Британію, Польщу, Італію та Канаду, за роботу над угодою.
Рютте при цьому вказав, що є деякі складні питання щодо реконструкції, гарантій безпеки та території.
Генсек НАТО сказав, що США та Європа можуть дійти згоди, але не впевнений, чи те саме стосується глави кремля володимира путіна.
"Я не знаю, це випробування, про яке я також казав у своїй промові – ми повинні перевірити путіна", - сказав Рютте.
