"Трудно сказать" - Рютте о сроках заключения мирного соглашения по войне рф в Украине

Эксклюзив
14:13 • 1724 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 3322 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 7896 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 9520 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 13578 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13546 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14717 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15971 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 33895 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21602 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 5582 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 14271 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 12245 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 22990 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 12623 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
13:44 • 7952 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 23229 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 33911 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 45796 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 47104 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 12402 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 25200 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 30863 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 26835 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 35414 просмотра
"Трудно сказать" - Рютте о сроках заключения мирного соглашения по войне рф в Украине

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что трудно назвать сроки заключения мирного соглашения по войне в Украине. Он отметил, что есть сложные вопросы по реконструкции, гарантиям безопасности и территории.

"Трудно сказать" - Рютте о сроках заключения мирного соглашения по войне рф в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о сроках заключения мирного соглашения по войне рф против Украины, указал, что "трудно сказать", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На вопрос о потенциальных сроках заключения мирного соглашения по войне в Украине Рютте ответил: "Трудно сказать, это честный ответ".

Он похвалил Трампа и ключевых союзников, называя Германию, Францию, Великобританию, Польшу, Италию и Канаду, за работу над соглашением.

Рютте при этом указал, что есть некоторые сложные вопросы по реконструкции, гарантиям безопасности и территории.

Генсек НАТО сказал, что США и Европа могут прийти к согласию, но не уверен, касается ли то же самое главы кремля владимира путина.

"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своей речи – мы должны проверить путина", - сказал Рютте.

Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель России", время действовать сейчас11.12.25, 16:00 • 1138 просмотров

Юлия Шрамко

