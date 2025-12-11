"Трудно сказать" - Рютте о сроках заключения мирного соглашения по войне рф в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говоря о сроках заключения мирного соглашения по войне рф против Украины, указал, что "трудно сказать", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

На вопрос о потенциальных сроках заключения мирного соглашения по войне в Украине Рютте ответил: "Трудно сказать, это честный ответ".

Он похвалил Трампа и ключевых союзников, называя Германию, Францию, Великобританию, Польшу, Италию и Канаду, за работу над соглашением.

Рютте при этом указал, что есть некоторые сложные вопросы по реконструкции, гарантиям безопасности и территории.

Генсек НАТО сказал, что США и Европа могут прийти к согласию, но не уверен, касается ли то же самое главы кремля владимира путина.

"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своей речи – мы должны проверить путина", - сказал Рютте.

Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель России", время действовать сейчас