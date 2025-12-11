Генсек НАТО Рютте: "мы - следующая цель России", время действовать сейчас

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с очень строгим предупреждением, указав, что «мы — следующая цель России», пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

«Я здесь сегодня, чтобы сказать вам, где находится НАТО и что мы должны сделать, чтобы остановить войну до ее начала. И для этого нам нужно четко понимать угрозу: мы — следующая цель России, и мы уже в опасности», — сказал Рютте во время выступления на мероприятии в Берлине в четверг.

Он отметил, что хотя решение об ускорении оборонных расходов на саммите НАТО в Гааге в начале этого года приветствуется, «это не время для самовосхваления».

«Я боюсь, что слишком многие тихо самодовольны. Слишком многие не чувствуют срочности. И слишком многие считают, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать сейчас. Расходы и производство союзников на оборону должны быстро расти. Наши вооруженные силы должны иметь все необходимое, чтобы обеспечить нашу безопасность», — подчеркнул Генсек НАТО.

Рютте отметил, что Россия «стала еще более дерзкой, безрассудной и безжалостной по отношению к НАТО и Украине».

«Во время холодной войны президент Рейган предупреждал об агрессивных импульсах империи зла. Сегодня президент Путин снова занимается строительством империи», — указал Рютте.

Он предупредил, что «в своем искаженном взгляде на историю мира Путин считает, что наша свобода угрожает его удушающей власти, и что мы хотим уничтожить Россию».

Генсек НАТО указал, что Китай является «спасательным кругом» России, который позволяет ей проводить свою агрессивную линию, и ее поддерживают Северная Корея и Иран.

Рютте при этом «настойчиво» хвалил Трампа за его усилия, говоря, что «он единственный, кто может посадить Путина за стол переговоров».

«Так что давайте испытаем Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или он предпочитает продолжение резни», — сказал Рютте.

В то же время он отметил важность того, чтобы «все мы продолжали давление на Россию и поддерживали настоящие усилия, направленные на прекращение этой войны».

