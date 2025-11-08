Рютте планирует усилить акцент на ядерном потенциале НАТО как средстве сдерживания против рф

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в будущем намерен активнее подчеркивать ядерный потенциал западного оборонного альянса, прежде всего как средство сдерживания против россии, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Важно, чтобы мы больше говорили о ядерном сдерживании с нашими обществами, чтобы они понимали, как оно способствует нашей общей безопасности", - заявил Генсек НАТО Марк Рютте в воскресном номере газеты Die Welt в комментариях, с которыми dpa ознакомилось заранее.

Он добавил: "Когда россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наше население должно знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО обладает мощным ядерным потенциалом сдерживания, необходимым для сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии".

россия, ядерная держава, вторглась в Украину более трех с половиной лет назад и с тех пор ведет войну в соседней стране. Глава кремля владимир путин неоднократно подчеркивал потенциал российского ядерного оружия, в том числе для того, чтобы убедить Запад отказаться от оказания более активной поддержки Украине, пишет издание.

Чуть более двух недель назад россия начала масштабные маневры своих стратегических ядерных сил параллельно с ядерными учениями НАТО в Европе.

Рютте подчеркнул важность ядерного потенциала НАТО: "Ядерное сдерживание НАТО является высшей гарантией нашей безопасности. Важно, чтобы наше ядерное сдерживание оставалось заслуживающим доверия, безопасным, надежным и эффективным".

"И путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя вести", - сказал Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов.

Что касается недавних ядерных учений НАТО, Рютте заявил, что они прошли успешно, вселив в него "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО. Они дали четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от любых угроз".

Дополнение

Из 32 государств-членов НАТО США, Франция и Великобритания имеют ядерное оружие. россия является крупнейшей ядерной державой в мире, пишет издание.

По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, в настоящее время страна имеет наибольшее подтвержденное количество ядерного оружия - более 5500 боеголовок, - в то время как США, по имеющимся данным, имеют в своем распоряжении более 5044 ядерных боеголовок.