путин поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям: в ЦПД отреагировали

ukenru
Эксклюзив
13:23 • 11843 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 13597 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 16305 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 21792 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 20379 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20283 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 17757 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 34855 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32509 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54220 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 21701 просмотра
Перевозил на крыше собственного авто: полиция изъяла у киевлянина беспилотник "Shahed"Photo09:17 • 3940 просмотра
Российский порт Туапсе приостановил экспорт топлива после атак дронов, НПЗ остановился - Reuters10:59 • 8756 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 21884 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 17588 просмотра
публикации
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 11845 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 17742 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 22039 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 21797 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 65473 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Донецкая область
Италия
Реклама
УНН Lite
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера14:19 • 1330 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 21815 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 33215 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 46705 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 49176 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Шахед-136
9К720 Искандер

путин поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям: в ЦПД отреагировали

Киев • УНН

 • 390 просмотра

владимир путин поручил МИД, Минобороны и спецслужбам рф подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко расценил это как попытку имитировать Карибский кризис и поднять ставки.

путин поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям: в ЦПД отреагировали

российский диктатор владимир путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам рф подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Это решение он обосновал "необходимостью реагировать на действия США и других государств", фактически намекая на готовность к эскалации ядерного шантажа. Руководитель ЦПД Коваленко заявил, что диктатор хочет оправдать ядерный шантаж. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время заседания Совета безопасности рф путин заявил, что россия якобы не намерена нарушать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в то же время дал понять, что может сделать это "в ответ" на действия других стран.

россия всегда неукоснительно соблюдала обязательства по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отходить от них у нас нет. Вместе с тем, еще в 2023 году я говорил, что если Соединенные Штаты или другие государства проведут такие испытания, россия должна действовать соответственно 

– цинично заявил диктатор.

путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать всю доступную информацию, проанализировать ее на заседании Совета безопасности и "внести согласованные предложения по возможному началу работ по подготовке к испытаниям ядерного оружия".

У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп03.11.25, 04:46 • 26155 просмотров

Давайте исходить именно из этого. Я жду вашего доклада 

– сказал путин.

Реакция Украины 

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко расценил заявление путина как попытку имитировать Карибский кризис и искусственно поднять ставки на фоне военных поражений россии.

Путин пока четко следует сценарию Хрущева. Поднятие ставок в ядерных испытаниях – это имитация Карибского кризиса. Люди, изучавшие россию, знают, что путин всегда хотел переплюнуть Хрущева и считал его неудачником, проигравшим Кеннеди. В итоге, путин будет недохрущевым 

– написал в Телеграм Коваленко.

Также он добавил, что сам факт того, что путин мыслит историческими параллелями, свидетельствует о глубокой патологии. 

Это больной психопат, который живет в собственных исторических фантазиях 

– подытожил руководитель ЦПД.

кремль ждет от США объяснений по заявлениям Трампа о ядерных испытаниях - песков05.11.25, 02:31 • 3926 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты