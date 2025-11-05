путин поручил подготовить предложения по возможным ядерным испытаниям: в ЦПД отреагировали

российский диктатор владимир путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и спецслужбам рф подготовить предложения по возможному возобновлению ядерных испытаний. Это решение он обосновал "необходимостью реагировать на действия США и других государств", фактически намекая на готовность к эскалации ядерного шантажа. Руководитель ЦПД Коваленко заявил, что диктатор хочет оправдать ядерный шантаж. Об этом пишет УНН.

Во время заседания Совета безопасности рф путин заявил, что россия якобы не намерена нарушать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но в то же время дал понять, что может сделать это "в ответ" на действия других стран.

россия всегда неукоснительно соблюдала обязательства по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отходить от них у нас нет. Вместе с тем, еще в 2023 году я говорил, что если Соединенные Штаты или другие государства проведут такие испытания, россия должна действовать соответственно

путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать всю доступную информацию, проанализировать ее на заседании Совета безопасности и "внести согласованные предложения по возможному началу работ по подготовке к испытаниям ядерного оружия".

Давайте исходить именно из этого. Я жду вашего доклада

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко расценил заявление путина как попытку имитировать Карибский кризис и искусственно поднять ставки на фоне военных поражений россии.

Путин пока четко следует сценарию Хрущева. Поднятие ставок в ядерных испытаниях – это имитация Карибского кризиса. Люди, изучавшие россию, знают, что путин всегда хотел переплюнуть Хрущева и считал его неудачником, проигравшим Кеннеди. В итоге, путин будет недохрущевым