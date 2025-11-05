путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували

ukenru
Ексклюзив
15:03 • 3774 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15797 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16797 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18686 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25624 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21909 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20969 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18147 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36245 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32764 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24760 перегляди
Перевозив на даху власного авто: поліція вилучила у киянина безпілотник "Shahed"Photo5 листопада, 09:17 • 7940 перегляди
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters10:59 • 11313 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25759 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21243 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 3780 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 15803 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21311 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25827 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується10:32 • 25626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Метте Фредеріксен
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Угорщина
Китай
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 734 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 3842 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 24835 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 34308 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 47721 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The Guardian

путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували

Київ • УНН

 • 856 перегляди

володимир путін доручив МЗС, Міноборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Керівник ЦПД Андрій Коваленко розцінив це як спробу імітувати Карибську кризу та підняти ставки.

путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували

російський диктатор володимир путін доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Це рішення він обґрунтував "необхідністю реагувати на дії США та інших держав", фактично натякаючи на готовність до ескалації ядерного шантажу. Керівник ЦПД Коваленко заявив, що диктатор хоче виправдати ядерний шантаж. Про це пише УНН.

Деталі

Під час засідання Ради безпеки рф путін заявив, що росія начебто не має наміру порушувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але водночас дав зрозуміти, що може зробити це "у відповідь" на дії інших країн.

росія завжди неухильно дотримувалася зобов’язань за договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, і планів відходити від них у нас немає. Разом із тим, ще у 2023 році я говорив, що якщо Сполучені Штати або інші держави проведуть такі випробування, росія має діяти відповідно 

– цинічно заявив диктатор.

путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам зібрати всю доступну інформацію, проаналізувати її на засіданні Ради безпеки та "внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки до випробувань ядерної зброї".

У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп03.11.25, 04:46 • 26156 переглядiв

Давайте виходитимемо саме з цього. Я чекаю вашого доповіді 

– сказав путін.

Реакція України 

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розцінив заяву путіна як спробу імітувати Карибську кризу та штучно підняти ставки на тлі військових поразок росії.

Путін поки чітко слідує сценарію Хрущова. Підняття ставок у ядерних випробуваннях – це імітація Карибської кризи. Люди, які вивчали росію, знають, що путін завжди хотів переплюнути Хрущова і вважав його невдахою, який програв Кеннеді. В підсумку, путін буде недохрущовим 

– написав в Телеграм Коваленко.

Також він додав, що мам факт того, що путін мислить історичними паралелями, свідчить про глибоку патологію. 

Це хворий психопат, який живе у власних історичних фантазіях 

– підсумував керівник ЦПД.

кремль чекає від США пояснень щодо заяв Трампа про ядерні випробування - пєсков05.11.25, 02:31 • 3978 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки