путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували
Київ • УНН
володимир путін доручив МЗС, Міноборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань.
російський диктатор володимир путін доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Це рішення він обґрунтував "необхідністю реагувати на дії США та інших держав", фактично натякаючи на готовність до ескалації ядерного шантажу. Керівник ЦПД Коваленко заявив, що диктатор хоче виправдати ядерний шантаж. Про це пише УНН.
Деталі
Під час засідання Ради безпеки рф путін заявив, що росія начебто не має наміру порушувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але водночас дав зрозуміти, що може зробити це "у відповідь" на дії інших країн.
росія завжди неухильно дотримувалася зобов’язань за договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, і планів відходити від них у нас немає. Разом із тим, ще у 2023 році я говорив, що якщо Сполучені Штати або інші держави проведуть такі випробування, росія має діяти відповідно
путін доручив МЗС, Міноборони, спецслужбам і цивільним відомствам зібрати всю доступну інформацію, проаналізувати її на засіданні Ради безпеки та "внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку робіт із підготовки до випробувань ядерної зброї".
Давайте виходитимемо саме з цього. Я чекаю вашого доповіді
Реакція України
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розцінив заяву путіна як спробу імітувати Карибську кризу та штучно підняти ставки на тлі військових поразок росії.
Путін поки чітко слідує сценарію Хрущова. Підняття ставок у ядерних випробуваннях – це імітація Карибської кризи. Люди, які вивчали росію, знають, що путін завжди хотів переплюнути Хрущова і вважав його невдахою, який програв Кеннеді. В підсумку, путін буде недохрущовим
Також він додав, що мам факт того, що путін мислить історичними паралелями, свідчить про глибоку патологію.
Це хворий психопат, який живе у власних історичних фантазіях
