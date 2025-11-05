путін доручив підготувати пропозиції щодо можливих ядерних випробувань: в ЦПД відреагували

російський диктатор володимир путін доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та спецслужбам рф підготувати пропозиції щодо можливого відновлення ядерних випробувань. Це рішення він обґрунтував "необхідністю реагувати на дії США та інших держав", фактично натякаючи на готовність до ескалації ядерного шантажу. Керівник ЦПД Коваленко заявив, що диктатор хоче виправдати ядерний шантаж. Про це пише УНН.

Під час засідання Ради безпеки рф путін заявив, що росія начебто не має наміру порушувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, але водночас дав зрозуміти, що може зробити це "у відповідь" на дії інших країн.

росія завжди неухильно дотримувалася зобов’язань за договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань, і планів відходити від них у нас немає. Разом із тим, ще у 2023 році я говорив, що якщо Сполучені Штати або інші держави проведуть такі випробування, росія має діяти відповідно