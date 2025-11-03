Трамп заявив про намір скоротити ядерні озброєння та провести випробування

Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би досягти скорочення ядерних озброєнь і обговорював це питання з очільником кремля володимиром путіним та Головою КНР Сі Цзіньпіном. Також американський лідер підтвердив, що США будуть проводити ядерні випробування, не уточнивши, у якому саме форматі. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв’ю американського лідера телеканалу CBS News.

Деталі

За словами Трампа, Сполучені Штати Америки мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів - сказав він.

За словами американського лідера, США - єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань.

росія оголосила, що вони збираються проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Якщо ви помітили, інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я хочу бути... я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробування - повідомив Трамп в інтерв'ю.

При цьому президент США не уточнив, чи маються на увазі підриви боєзарядів.

Нагадаємо

Напередодні Президент США Дональд Трамп сказав, що поки Америка не планує ядерні випробування, про що він та американські високопосадовці повідомляли раніше.

