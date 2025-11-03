Трамп заявив про намір скоротити ядерні озброєння та провести випробування

$42.080.01
48.980.00
ukenru
00:16 • 5778 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 15415 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 24714 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 28908 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 43602 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 47866 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 53288 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76634 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 85431 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 111907 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Катер з прапором "вагнера" помічений на річці Нарва, Естонія вимагає пояснень від рфVideo2 листопада, 17:31 • 5180 перегляди
Прокуратура Франції: Лувр пограбували не мафіозі, а дрібні злочинці з передмість Парижа2 листопада, 17:45 • 3926 перегляди
Трамп офіційно заявив, що США не планують поки ядерних випробувань – лише "системні"2 листопада, 18:24 • 3464 перегляди
У Мексиці посеред натовпу застрелили мера, який відкрито виступав проти наркокартелів Video2 листопада, 18:39 • 4186 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К21:40 • 9140 перегляди
Публікації
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 43604 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 47867 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 111907 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 101605 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 109137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Чарльз ІІІ
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 14268 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 35301 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 85431 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 109137 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 60534 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Трамп заявив про намір скоротити ядерні озброєння та провести випробування

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном, а також пояснив причини відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.

Трамп заявив про намір скоротити ядерні озброєння та провести випробування

Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би досягти скорочення ядерних озброєнь і обговорював це питання з очільником кремля володимиром путіним та Головою КНР Сі Цзіньпіном. Також американський лідер підтвердив, що США будуть проводити ядерні випробування, не уточнивши, у якому саме форматі. Про це інформує УНН з посиланням на  інтерв’ю американського лідера телеканалу CBS News.

Деталі

За словами Трампа, Сполучені Штати Америки мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.

І я думаю, що нам слід щось зробити з денуклеаризацією. І я справді обговорював це як з президентом путіним, так і з президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів

- сказав він.

За словами американського лідера, США - єдина країна, яка не проводить ядерних випробувань.

росія оголосила, що вони збираються проводити випробування. Північна Корея постійно проводить випробування. Якщо ви помітили, інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я хочу бути... я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробування

- повідомив Трамп в інтерв'ю.

При цьому президент США не уточнив, чи маються на увазі підриви боєзарядів.

Нагадаємо

Напередодні Президент США Дональд Трамп сказав, що поки Америка не планує ядерні випробування, про що він та американські високопосадовці повідомляли раніше.

Трамп не виключає підземних випробувань ядерної зброї США01.11.25, 07:29 • 8160 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Володимир Путін
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Північна Корея
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки