Трамп офіційно заявив, що США не планують поки ядерних випробувань – лише "системні"

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що Сполучені Штати наразі не планують проводити ядерні випробування, попри його нещодавні заклики до "випробувань на рівних умовах" з іншими державами. Міністр енергетики США Кріс Райт уточнив, що мова йде лише про технічні перевірки без ядерних вибухів. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Я думаю, що випробування, про які ми зараз говоримо, – це системні випробування. Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами – пояснив Райт у недільному ефірі Fox News.

За його словами, подібні випробування включають "усі інші частини ядерної зброї, щоб переконатися, що вони забезпечують відповідну геометрію та підготовку до ядерного вибуху", однак не передбачають активації ядерного заряду.

Трамп не виключає підземних випробувань ядерної зброї США

Раніше Трамп заявив, що доручив Пентагону розпочати випробування американської ядерної зброї, посилаючись на програми росії та інших країн. москва, зокрема, повідомила про випробування підводного безпілотника з ядерним двигуном та крилатої ракети, здатної нести ядерні боєзаряди.

Втім, Райт заспокоїв американців, що жодних вибухів чи небезпеки для населення не передбачається.

На запитання, чи варто мешканцям поблизу ядерного полігону в Неваді очікувати побачити грибоподібну хмару в якийсь момент, можу відповісти просто: ні, не варто про це хвилюватися – наголосив він.

Нагадаємо

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Америка планує проводити ядерні тренування на рівні з іншими державами та сказав, що скоро стане відомо про подробиці.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу необхідні для перевірки "справності функціоналу".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував заяву президента США про можливе відновлення випробувань ядерної зброї, наголосивши на надзвичайно високих ядерних ризиках.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що рішення США відновити ядерні випробування робить ядерний конфлікт менш імовірним.