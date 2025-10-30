В ООН засудили плани Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї

Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, розкритикував заяву президента США про плани відновити випробування ядерної зброї.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "нинішні ядерні ризики вже є надзвичайно високими", щоб до них могли долучитися інші країни, маючи на увазі заяву Трампа про можливе відновлення Сполученими Штатами Америки випробування ядерної зброї.

Речника Гутерріш Фархан Хакка повідомив позицію генсека ООН з цього приводу

Ми ніколи не повинні забувати про катастрофічні наслідки понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених за останні 80 років. Ядерні випробування не можуть бути дозволені за жодних обставин - ідеться у заяві.

Нагадаємо

Дональд Трамп доручив Міністерству війни США розпочати випробування ядерної зброї негайно. Він зазначив, що США мають найбільше ядерної зброї, а росія та Китай відстають.

Випробування росією крилатої ракети "Буревестник" і безпілотного підводного апарата "Посейдон" "в жодному разі не є ядерними". Про це заявив речник президента росії володимира путіна дмитро пєсков.