В ООН засудили плани Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї

16:50 • 4960 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 10671 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 10426 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
13:07 • 15949 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40368 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 6804 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 25345 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23532 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27574 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18835 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 28481 перегляди
Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула30 жовтня, 08:33 • 5342 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 43050 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 26911 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту15:14 • 10990 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 27043 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40372 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 43204 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 107194 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 96450 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Сі Цзіньпін
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Китай
Державний кордон України
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 37771 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 44707 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 68583 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 72397 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 53229 перегляди
В ООН засудили плани Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував заяву президента США про можливе відновлення випробувань ядерної зброї, наголосивши на надзвичайно високих ядерних ризиках. Речник Гутерріша Фархан Хак заявив, що ядерні випробування неприпустимі за жодних обставин, згадуючи катастрофічні наслідки попередніх випробувань.

В ООН засудили плани Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї

Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН, розкритикував заяву президента США про плани відновити випробування ядерної зброї.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "нинішні ядерні ризики вже є надзвичайно високими", щоб до них могли долучитися інші країни, маючи на увазі заяву Трампа про можливе відновлення Сполученими Штатами Америки випробування ядерної зброї.

Речника Гутерріш Фархан Хакка повідомив позицію генсека ООН з цього приводу

Ми ніколи не повинні забувати про катастрофічні наслідки понад 2000 випробувань ядерної зброї, проведених за останні 80 років. Ядерні випробування не можуть бути дозволені за жодних обставин

- ідеться у заяві. 

Нагадаємо

Дональд Трамп доручив Міністерству війни США розпочати випробування ядерної зброї негайно. Він зазначив, що США мають найбільше ядерної зброї, а росія та Китай відстають.

Випробування росією крилатої ракети "Буревестник" і безпілотного підводного апарата "Посейдон" "в жодному разі не є ядерними". Про це заявив речник президента росії володимира путіна дмитро пєсков.

Ігор Тележніков

Володимир Путін
Ассошіейтед Прес
Антоніу Гутерреш
Міністерство оборони США
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки