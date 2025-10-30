В ООН осудили планы Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, раскритиковал заявление президента США о планах возобновить испытания ядерного оружия.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "нынешние ядерные риски уже чрезвычайно высоки", чтобы к ним могли присоединиться другие страны, имея в виду заявление Трампа о возможном возобновлении Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия.

Представитель Гутерриша Фархан Хак сообщил позицию генсека ООН по этому поводу

Мы никогда не должны забывать о катастрофических последствиях более 2000 испытаний ядерного оружия, проведенных за последние 80 лет. Ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах - говорится в заявлении.

Напомним

Дональд Трамп поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия немедленно. Он отметил, что США имеют больше всего ядерного оружия, а Россия и Китай отстают.

Испытания Россией крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" "ни в коем случае не являются ядерными". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.