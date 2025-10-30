$42.080.01
16:50 • 7904 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 13850 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 12512 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 17905 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 43154 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 7836 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25744 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23775 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27684 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18917 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
В ООН осудили планы Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, подчеркнув чрезвычайно высокие ядерные риски. Представитель Гутерриша Фархан Хак заявил, что ядерные испытания недопустимы ни при каких обстоятельствах, упоминая катастрофические последствия предыдущих испытаний.

В ООН осудили планы Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, раскритиковал заявление президента США о планах возобновить испытания ядерного оружия.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Подробности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "нынешние ядерные риски уже чрезвычайно высоки", чтобы к ним могли присоединиться другие страны, имея в виду заявление Трампа о возможном возобновлении Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия.

Представитель Гутерриша Фархан Хак сообщил позицию генсека ООН по этому поводу

Мы никогда не должны забывать о катастрофических последствиях более 2000 испытаний ядерного оружия, проведенных за последние 80 лет. Ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах

- говорится в заявлении.

Напомним

Дональд Трамп поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия немедленно. Он отметил, что США имеют больше всего ядерного оружия, а Россия и Китай отстают.

Испытания Россией крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" "ни в коем случае не являются ядерными". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Ассошиэйтед Пресс
Антониу Гутерриш
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты