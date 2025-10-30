В ООН осудили планы Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал заявление президента США о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия, подчеркнув чрезвычайно высокие ядерные риски. Представитель Гутерриша Фархан Хак заявил, что ядерные испытания недопустимы ни при каких обстоятельствах, упоминая катастрофические последствия предыдущих испытаний.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Подробности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "нынешние ядерные риски уже чрезвычайно высоки", чтобы к ним могли присоединиться другие страны, имея в виду заявление Трампа о возможном возобновлении Соединенными Штатами Америки испытаний ядерного оружия.
Представитель Гутерриша Фархан Хак сообщил позицию генсека ООН по этому поводу
Мы никогда не должны забывать о катастрофических последствиях более 2000 испытаний ядерного оружия, проведенных за последние 80 лет. Ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах
Напомним
Дональд Трамп поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия немедленно. Он отметил, что США имеют больше всего ядерного оружия, а Россия и Китай отстают.
Испытания Россией крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" "ни в коем случае не являются ядерными". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.