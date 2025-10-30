Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
Київ • УНН
Дональд Трамп доручив Міністерству війни США розпочати випробування ядерної зброї негайно. Він зазначив, що США мають найбільше ядерної зброї, а росія та Китай відстають.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна.
Це було досягнуто, включаючи повне оновлення і модернізацію наявної зброї, під час мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну силу мені довелося це зробити, хоча я цього не хотів, але у мене не було вибору
За його словами, нині за рівнем ядерного озброєння росія знаходиться на другому місці, а Китай - "далеко позаду, але протягом 5 років вони зрівняються".
"Через випробувальні програми інших країн я дав вказівку Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес почнеться негайно", - заявив Трамп.
Нагадаємо
Китай запропонував США, росії, Франції та Великій Британії розпочати переговори щодо договору про взаємне невикористання ядерної зброї першими. Водночас Пекін зберігає мораторій на ядерні випробування та підтримує політику самооборони.
У рф випробували крилату ракету "Буревісник" з ядерною енергетичною установкою: кажуть, подолала близько 14 тис. км26.10.25, 11:44 • 4774 перегляди