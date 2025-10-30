Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
Дональд Трамп приказал Министерству войны США немедленно начать испытания ядерного оружия. Он отметил, что у США больше всего ядерного оружия, а Россия и Китай отстают.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.
Детали
По его словам, Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.
Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию имеющегося оружия, во время моего первого срока на посту. Из-за огромной разрушительной силы мне пришлось это сделать, хотя я этого не хотел, но у меня не было выбора
По его словам, сейчас по уровню ядерного вооружения Россия находится на втором месте, а Китай - "далеко позади, но в течение 5 лет они сравняются".
"Из-за испытательных программ других стран я дал указание Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно", - заявил Трамп.
Напомним
Китай предложил США, России, Франции и Великобритании начать переговоры по договору о взаимном неиспользовании ядерного оружия первыми. В то же время Пекин сохраняет мораторий на ядерные испытания и поддерживает политику самообороны.
