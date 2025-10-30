$42.080.01
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Дональд Трамп приказал Министерству войны США немедленно начать испытания ядерного оружия. Он отметил, что у США больше всего ядерного оружия, а Россия и Китай отстают.

Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил начать испытания ядерного оружия США. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

Детали

По его словам, Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

Это было достигнуто, включая полное обновление и модернизацию имеющегося оружия, во время моего первого срока на посту. Из-за огромной разрушительной силы мне пришлось это сделать, хотя я этого не хотел, но у меня не было выбора

- написал глава Белого дома.

По его словам, сейчас по уровню ядерного вооружения Россия находится на втором месте, а Китай - "далеко позади, но в течение 5 лет они сравняются".

"Из-за испытательных программ других стран я дал указание Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно", - заявил Трамп.

Напомним

Китай предложил США, России, Франции и Великобритании начать переговоры по договору о взаимном неиспользовании ядерного оружия первыми. В то же время Пекин сохраняет мораторий на ядерные испытания и поддерживает политику самообороны.

В рф испытали крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой: говорят, преодолела около 14 тыс. км26.10.25, 11:44 • 4772 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты