Китай пропонує ядерним державам договір про "невикористання зброї першими"

В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
12:54 • 30191 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
12:21 • 23879 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40098 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
29 жовтня, 09:51 • 25251 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
29 жовтня, 07:00 • 70374 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47503 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 46902 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114144 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
28 жовтня, 14:36 • 59214 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту 29 жовтня, 06:30 • 77918 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд 29 жовтня, 06:46 • 49820 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі 29 жовтня, 08:05 • 42075 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США 29 жовтня, 08:48 • 25925 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь 11:14 • 30789 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
12:54 • 30181 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть 11:54 • 40088 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь 11:14 • 30931 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 07:00 • 70364 перегляди
Бізнес на крові: як "Українські вертольоти" заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту 29 жовтня, 06:30 • 78063 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію 13:18 • 10591 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі 29 жовтня, 08:05 • 42175 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд 29 жовтня, 06:46 • 49922 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії 28 жовтня, 18:29 • 33994 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусною 28 жовтня, 17:10 • 36086 перегляди
Китай пропонує ядерним державам договір про "невикористання зброї першими"

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Китай, який володіє ядерною зброєю, запропонував США, росії, Франції та Великій Британії розпочати переговори щодо договору про взаємне невикористання ядерної зброї першими. Водночас Пекін зберігає мораторій на ядерні випробування та підтримує політику самооборони.

Китай пропонує ядерним державам договір про "невикористання зброї першими"

У Міністерства закордонних справ КНР зазначили, що Китай є відповідальною державою, яка "володіє ядерною зброєю" та зберігає мораторій на ядерні випробування. Також у дипломатичному відомстві східноазійської країни запропонували США, росії, Франції та Великій Британії розпочати нові переговори з приводу актуального ядерного договору.

Передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Міністерство закордонних справ Китаю у новій заяві під час брифінгу для преси зазначило, що країна володіє ядерною зброєю і залишається відданою ядерній політиці, орієнтованій виключно на самооборону.

Водночас Китай зберігає свій давній мораторій на ядерні випробування і підтримує політику невикористання ядерної зброї першими.

За останні роки Китай та [Тимчасовий технічний секретаріат ОДВЗЯВ] досягли значних результатів у співпраці в таких сферах, як сприяння сертифікації та прийняттю станцій моніторингу та посилення нарощування потенціалу для країн, що розвиваються

 – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь

У Пекіні запропонували п'яти визнаним державам, що володіють ядерною зброєю – Китаю, Сполученим Штатам, Росії, Франції та Великій Британії – розпочати переговори щодо договору про "взаємне невикористання першими.

Довідка

Ядерний арсенал Китаю залишається набагато меншим, ніж у росії та США, але він швидко розширився в останні роки. Країна модернізує ракетні війська та системи доставки, щоб створити "ядерну тріаду" – можливості стратегічного стримування на суші, морі та в повітрі.

Згідно з оцінками Міністерства оборони США, арсенал Китаю досяг приблизно 600 боєголовок у 2024 році, що приблизно на 20% більше, ніж у 2024 році.

У липневому звіті вашингтонського Інституту Гудзона стверджувалося, що нарощування ядерної зброї Пекіном пов'язане не стільки з підготовкою до обміну ядерними ударами, скільки зі стримуванням США та їхніх союзників від загрози стратегічним цілям Китаю в його регіоні.

Нагадаємо

Китай збільшив свій ядерний арсенал до 500 боєголовок за останній рік. Загальна кількість ядерної зброї у світі продовжує зростати, особливо серед країн поза договором про нерозповсюдження.

Китай загострює військову риторику та демонструє ядерні можливості, як попередження для США - WSJ18.09.25, 14:54 • 5643 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
