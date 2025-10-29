Китай пропонує ядерним державам договір про "невикористання зброї першими"
Київ • УНН
Китай, який володіє ядерною зброєю, запропонував США, росії, Франції та Великій Британії розпочати переговори щодо договору про взаємне невикористання ядерної зброї першими. Водночас Пекін зберігає мораторій на ядерні випробування та підтримує політику самооборони.
У Міністерства закордонних справ КНР зазначили, що Китай є відповідальною державою, яка "володіє ядерною зброєю" та зберігає мораторій на ядерні випробування. Також у дипломатичному відомстві східноазійської країни запропонували США, росії, Франції та Великій Британії розпочати нові переговори з приводу актуального ядерного договору.
Передає УНН із посиланням на Newsweek.
Деталі
Міністерство закордонних справ Китаю у новій заяві під час брифінгу для преси зазначило, що країна володіє ядерною зброєю і залишається відданою ядерній політиці, орієнтованій виключно на самооборону.
Водночас Китай зберігає свій давній мораторій на ядерні випробування і підтримує політику невикористання ядерної зброї першими.
За останні роки Китай та [Тимчасовий технічний секретаріат ОДВЗЯВ] досягли значних результатів у співпраці в таких сферах, як сприяння сертифікації та прийняттю станцій моніторингу та посилення нарощування потенціалу для країн, що розвиваються
У Пекіні запропонували п'яти визнаним державам, що володіють ядерною зброєю – Китаю, Сполученим Штатам, Росії, Франції та Великій Британії – розпочати переговори щодо договору про "взаємне невикористання першими.
Довідка
Ядерний арсенал Китаю залишається набагато меншим, ніж у росії та США, але він швидко розширився в останні роки. Країна модернізує ракетні війська та системи доставки, щоб створити "ядерну тріаду" – можливості стратегічного стримування на суші, морі та в повітрі.
Згідно з оцінками Міністерства оборони США, арсенал Китаю досяг приблизно 600 боєголовок у 2024 році, що приблизно на 20% більше, ніж у 2024 році.
У липневому звіті вашингтонського Інституту Гудзона стверджувалося, що нарощування ядерної зброї Пекіном пов'язане не стільки з підготовкою до обміну ядерними ударами, скільки зі стримуванням США та їхніх союзників від загрози стратегічним цілям Китаю в його регіоні.
Нагадаємо
Китай збільшив свій ядерний арсенал до 500 боєголовок за останній рік. Загальна кількість ядерної зброї у світі продовжує зростати, особливо серед країн поза договором про нерозповсюдження.
