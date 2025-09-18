Китай загострює військову риторику та демонструє ядерні можливості, як попередження для США - WSJ

Останніми тижнями Пекін посилив військову риторику, в тому числі демонструючи нові можливості ядерного стримування та відстоюючи жорстку позицію щодо Тайваню. Паради озброєнь і гучні виступи на безпековому форумі в Пекіні свідчать про прагнення Китаю натиснути на США у ключових питаннях безпеки та торгівлі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

У вересні під час великого параду в Пекіні Китай показав широкий спектр озброєнь, серед яких уперше підкреслено наявність повної ядерної тріади - засобів доставки ядерної зброї сушею, морем та повітрям. Це занепокоїло США та їхніх союзників, адже збройний арсенал та ядерний потенціал Китаю швидко набирають обертів.

Західні аналітики та експерти заявляють, що ядерний потенціал КНР зростає дуже швидко та активно: кількість боєголовок і варіантів їх доставки помітно збільшилася за останні роки, що змінює баланс стримування у регіоні й змушує Вашингтон значно підвищити пильність.

На тлі цих демонстрацій Китай організував у Пекіні великий Сяншаньський форум безпеки, куди приїхали представники понад сотні країн - і де Сі Цзіньпін і його міністри намагалися представити Пекін як центр "стабільності" та нового міжнародного порядку.

Крім того, риторика Китаю щодо Тайваню стала більш сміливою та набагато жорсткішою. Військові чиновники Пекіна дедалі частіше стверджують про "сепаратистів" на Тайвані та висловлюють думки щодо придушення таких настроїв.

Ми ніколи не дозволимо жодному сепаратистському плану щодо незалежності Тайваню вдатися, і ми завжди готові перешкодити будь-якому зовнішньому застосуванню сили - сказав міністр оборони Дон у своїй промові на Сяншаньському форумі.

Цього разу США усвідомили, що Китай є більш незламним суперником, ніж той, з яким вони зіткнулися під час першого терміну Трампа. Китай має показати США, що якщо вони кинуть виклик моїм основним інтересам, я завдам вам шкоди - заявив Ву Сіньбо, декан Інституту міжнародних досліджень Шанхайського університету Фудань, на форумі Сяншань.

Проте посилення демонстрації військових здобутків та сили є не єдиним проявом від Китаю. Між Вашингтоном та Пекіном дедалі частіше загострюються розмови про торгівлю. Також обговорюють можливу зустріч між Сі та президентом США Трампом у найближчі тижні.

Китай також посилив економічні важелі тиску - зокрема, вводив обмеження, що стосуються експорту рідкоземельних елементів – в знак протидії тарифній та іншим політикам США.

Аналітики WSJ зазначають, що зростання ядерного потенціалу Китаю та його риторики можуть значно посилити ескалацію між Пекіном та Вашингтоном.

Збереження відкритих каналів військового спілкування, прозорість у заявлених намірах та дипломатична поява лідерів можуть частково знизити напругу, але в короткостроковій перспективі - принаймні до наступних раундів переговорів - тон відносин навряд чи стане м’якшим.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе перемовини з главою Китаю Сі Цзіньпіном 19 вересня. Також він сказав, що велика торгівельна зустріч у Європі між США та КНР пройшла дуже добре.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США та Китай близькі до досягнення угоди щодо платформи соціальних мереж TikTok, але угода може залежати від вимог Китаю про торговельні поступки.

Раніше Financial Times писало, що перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентаніл.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною".

3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. Знаковою подією стала поява на трибуні одразу трьох лідерів – голови КНР Сі Цзіньпіна, російського диктатора володимира путіна та керівника Північної Кореї Кім Чен Ина.