Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
09:39 • 11288 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 9096 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 10138 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
07:58 • 17683 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 13120 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 39378 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41982 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32637 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
17 вересня, 15:01 • 31461 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Китай загострює військову риторику та демонструє ядерні можливості, як попередження для США - WSJ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Пекін демонструє нові можливості ядерного стримування та жорстку позицію щодо Тайваню. Це відбувається на тлі загострення розмов про торгівлю між Вашингтоном та Пекіном.

Китай загострює військову риторику та демонструє ядерні можливості, як попередження для США - WSJ

Останніми тижнями Пекін посилив військову риторику, в тому числі демонструючи нові можливості ядерного стримування та відстоюючи жорстку позицію щодо Тайваню. Паради озброєнь і гучні виступи на безпековому форумі в Пекіні свідчать про прагнення Китаю натиснути на США у ключових питаннях безпеки та торгівлі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

У вересні під час великого параду в Пекіні Китай показав широкий спектр озброєнь, серед яких уперше підкреслено наявність повної ядерної тріади - засобів доставки ядерної зброї сушею, морем та повітрям. Це занепокоїло США та їхніх союзників, адже збройний арсенал та ядерний потенціал Китаю швидко набирають обертів.

Угоду з Китаєм щодо TikTok досягнуто - Трамп16.09.25, 17:20 • 3246 переглядiв

Західні аналітики та експерти заявляють, що ядерний потенціал КНР зростає дуже швидко та активно: кількість боєголовок і варіантів їх доставки помітно збільшилася за останні роки, що змінює баланс стримування у регіоні й змушує Вашингтон значно підвищити пильність. 

На тлі цих демонстрацій Китай організував у Пекіні великий Сяншаньський форум безпеки, куди приїхали представники понад сотні країн - і де Сі Цзіньпін і його міністри намагалися представити Пекін як центр "стабільності" та нового міжнародного порядку. 

Крім того, риторика Китаю щодо Тайваню стала більш сміливою та набагато жорсткішою. Військові чиновники Пекіна дедалі частіше стверджують про "сепаратистів" на Тайвані та висловлюють думки щодо придушення таких настроїв.

Ми ніколи не дозволимо жодному сепаратистському плану щодо незалежності Тайваню вдатися, і ми завжди готові перешкодити будь-якому зовнішньому застосуванню сили

- сказав міністр оборони Дон у своїй промові на Сяншаньському форумі.

Цього разу США усвідомили, що Китай є більш незламним суперником, ніж той, з яким вони зіткнулися під час першого терміну Трампа. Китай має показати США, що якщо вони кинуть виклик моїм основним інтересам, я завдам вам шкоди

- заявив Ву Сіньбо, декан Інституту міжнародних досліджень Шанхайського університету Фудань, на форумі Сяншань. 

Проте посилення демонстрації військових здобутків та сили є не єдиним проявом від Китаю. Між Вашингтоном та Пекіном дедалі частіше загострюються розмови про торгівлю. Також обговорюють можливу зустріч між Сі та президентом США Трампом у найближчі тижні. 

Китай вперше увійшов до топ-10 найінноваційніших країн світу, змістивши Німеччину - рейтинг ООН16.09.25, 13:09 • 2948 переглядiв

Китай також посилив економічні важелі тиску - зокрема, вводив обмеження, що стосуються експорту рідкоземельних елементів – в знак протидії тарифній та іншим політикам США. 

Аналітики WSJ зазначають, що зростання ядерного потенціалу Китаю та його риторики можуть значно посилити ескалацію між Пекіном та Вашингтоном. 

Збереження відкритих каналів військового спілкування, прозорість у заявлених намірах та дипломатична поява лідерів можуть частково знизити напругу, але в короткостроковій перспективі - принаймні до наступних раундів переговорів - тон відносин навряд чи стане м’якшим. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе перемовини з главою Китаю Сі Цзіньпіном 19 вересня. Також він сказав, що велика торгівельна зустріч у Європі між США та КНР пройшла дуже добре.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США та Китай близькі до досягнення угоди щодо платформи соціальних мереж TikTok, але угода може залежати від вимог Китаю про торговельні поступки.

Раніше Financial Times писало, що перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентаніл.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною".

3 вересня в Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. Знаковою подією стала поява на трибуні одразу трьох лідерів – голови КНР Сі Цзіньпіна, російського диктатора володимира путіна та керівника Північної Кореї Кім Чен Ина.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Пекін
Дональд Трамп
Північна Корея
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки