Китай обостряет военную риторику и демонстрирует ядерные возможности, как предупреждение для США - WSJ

В последние недели Пекин усилил военную риторику, в том числе демонстрируя новые возможности ядерного сдерживания и отстаивая жесткую позицию по Тайваню. Парад вооружений и громкие выступления на форуме по безопасности в Пекине свидетельствуют о стремлении Китая надавить на США в ключевых вопросах безопасности и торговли. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

В сентябре во время большого парада в Пекине Китай показал широкий спектр вооружений, среди которых впервые подчеркнуто наличие полной ядерной триады - средств доставки ядерного оружия по суше, морю и воздуху. Это обеспокоило США и их союзников, ведь вооруженный арсенал и ядерный потенциал Китая быстро набирают обороты.

Западные аналитики и эксперты заявляют, что ядерный потенциал КНР растет очень быстро и активно: количество боеголовок и вариантов их доставки заметно увеличилось за последние годы, что меняет баланс сдерживания в регионе и заставляет Вашингтон значительно повысить бдительность.

На фоне этих демонстраций Китай организовал в Пекине крупный Сяншаньский форум безопасности, куда приехали представители более сотни стран - и где Си Цзиньпин и его министры пытались представить Пекин как центр "стабильности" и нового международного порядка.

Кроме того, риторика Китая в отношении Тайваня стала более смелой и гораздо более жесткой. Военные чиновники Пекина все чаще говорят о "сепаратистах" на Тайване и высказывают мнения о подавлении таких настроений.

Мы никогда не позволим никакому сепаратистскому плану по независимости Тайваня удаться, и мы всегда готовы помешать любому внешнему применению силы - сказал министр обороны Дон в своей речи на Сяншаньском форуме.

На этот раз США осознали, что Китай является более несгибаемым соперником, чем тот, с которым они столкнулись во время первого срока Трампа. Китай должен показать США, что если они бросят вызов моим основным интересам, я причиню вам вред - заявил У Синьбо, декан Института международных исследований Шанхайского университета Фудань, на форуме Сяншань.

Однако усиление демонстрации военных достижений и силы является не единственным проявлением от Китая. Между Вашингтоном и Пекином все чаще обостряются разговоры о торговле. Также обсуждают возможную встречу между Си и президентом США Трампом в ближайшие недели.

Китай также усилил экономические рычаги давления - в частности, вводил ограничения, касающиеся экспорта редкоземельных элементов – в знак противодействия тарифной и другим политикам США.

Аналитики WSJ отмечают, что рост ядерного потенциала Китая и его риторики могут значительно усилить эскалацию между Пекином и Вашингтоном.

Сохранение открытых каналов военного общения, прозрачность в заявленных намерениях и дипломатическое появление лидеров могут частично снизить напряжение, но в краткосрочной перспективе - по крайней мере до следующих раундов переговоров - тон отношений вряд ли станет мягче.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином 19 сентября. Также он сказал, что большая торговая встреча в Европе между США и КНР прошла очень хорошо.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США и Китай близки к достижению соглашения по платформе социальных сетей TikTok, но соглашение может зависеть от требований Китая о торговых уступках.

Ранее Financial Times писало, что перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь, отвечая на сообщения о том, что США недавно призвали членов G7 и НАТО коллективно ввести дополнительные тарифы на Китай за покупку российской нефти, заявил, что сотрудничество Китая с Россией "является легитимным, законным и безупречным".

3 сентября в Пекине состоялся военный парад в честь 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне. Знаковым событием стало появление на трибуне сразу трех лидеров – председателя КНР Си Цзиньпина, российского диктатора Владимира Путина и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.