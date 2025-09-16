$41.280.03
Китай впервые вошел в топ-10 самых инновационных стран мира, сместив Германию - рейтинг ООН

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Китай впервые попал в десятку лучших стран ежегодного рейтинга ООН по инновациям, заняв 10-е место. Это произошло благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки, тогда как Германия опустилась на 11-е место.

Китай впервые вошел в топ-10 самых инновационных стран мира, сместив Германию - рейтинг ООН

Во вторник Китай впервые вошел в десятку лучших стран ежегодного рейтинга ООН по инновациям, вытеснив крупнейшую экономику Европы, Германию, поскольку фирмы в Пекине значительно инвестируют в исследования и разработки. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Швейцария осталась на первом месте, которое она занимает с 2011 года, за ней следуют Швеция и Соединенные Штаты, тогда как Китай занял 10-е место в опросе Глобального индекса инноваций (GII), который охватывает 139 экономик, ранжируя их на основе 78 показателей.

Как показал GII, Китай имеет все шансы стать крупнейшим инвестором в исследования и разработки, поскольку он быстро сокращает разрыв в финансировании частного сектора.

В то же время, согласно опросу, перспективы глобальных инноваций омрачены сокращением инвестиций.

Рост исследований и разработок в этом году замедлится до 2,3% с 2,9% в прошлом году, что стало самым низким показателем с 2010 года после финансового кризиса.

В 2024 году Китай подал около четверти международных патентных заявок, оставаясь их крупнейшим источником, тогда как Соединенные Штаты, Япония и Германия, которые вместе составляют 40% от общего количества заявок, зафиксировали незначительное снижение.

Владение патентами широко рассматривается как важный признак экономической мощи страны и промышленного ноу-хау.

Глядя на долгосрочную перспективу, Германии не должно быть страшно из-за падения на 11-е место, сказала соредактор GII Саша Вунш-Винсент, добавив, что новые рейтинги не отражают влияния тарифов, введенных администрацией Трампа в США.

Задача для Германии состоит в том, как... наряду с ее сильным, многолетним статусом действительно мощного двигателя промышленных инноваций, стать центром цифровых инноваций

- сказал Генеральный директор ВОИС Дарен Танг.

Другие страны в первой десятке списка – после США и опередившие Китай – были, в порядке ранжирования: Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Дания.

Ольга Розгон

