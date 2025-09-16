Китай вперше увійшов до топ-10 найінноваційніших країн світу, змістивши Німеччину - рейтинг ООН

$41.280.03
48.500.10
ukenru
Ексклюзив
10:07 • 414 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 1496 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 6408 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 12227 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 11168 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 22277 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 21942 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 55545 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 65445 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 46409 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
44%
752мм
Популярнi новини
Російські медіа розповсюджують фейки про використання мирних жителів ЗСУ як "живого щита" - ЦПДPhoto16 вересня, 00:27 • 16521 перегляди
Одна людина загинула та четверо поранених: наслідки російських обстрілів по Харківщині 16 вересня, 00:54 • 3976 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 11030 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 12880 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 17399 перегляди
Публікації
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 418 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 6416 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 12231 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 22280 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 31178 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олена Сосєдка
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 38125 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 37885 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 43002 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 48578 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 98523 перегляди
Актуальне
БМ-30 «Смерч»
Шахед-136
Північний потік
The New York Times
Truth Social

Китай вперше увійшов до топ-10 найінноваційніших країн світу, змістивши Німеччину - рейтинг ООН

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Китай вперше потрапив до десятки найкращих країн щорічного рейтингу ООН з інновацій, посівши 10-е місце. Це відбулося завдяки значним інвестиціям у дослідження та розробки, тоді як Німеччина опустилася на 11-те місце.

Китай вперше увійшов до топ-10 найінноваційніших країн світу, змістивши Німеччину - рейтинг ООН

У вівторок Китай вперше потрапив до десятки найкращих країн щорічного рейтингу ООН з інновацій, витіснивши найбільшу економіку Європи, Німеччину, оскільки фірми в Пекіні значно інвестують у дослідження та розробки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швейцарія залишилася на першому місці, яке вона займає з 2011 року, за нею йдуть Швеція та Сполучені Штати, тоді як Китай посів 10-е місце в опитуванні Глобального індексу інновацій (GII), яке охоплює 139 економік, ранжуючи їх на основі 78 показників.

Як показав GII, Китай має всі шанси стати найбільшим інвестором у дослідження та розробки, оскільки він швидко скорочує розрив у фінансуванні приватного сектору.

Водночас, згідно з опитуванням, перспективи глобальних інновацій затьмарені скороченням інвестицій.

Зростання досліджень і розробок цього року сповільниться до 2,3% з 2,9% минулого року, що стало найнижчим показником з 2010 року після фінансової кризи.

У 2024 році Китай подав близько чверті міжнародних патентних заявок, залишаючись їх найбільшим джерелом, тоді як Сполучені Штати, Японія та Німеччина, які разом складають 40% від загальної кількості заявок, зафіксували незначне зниження.

Володіння патентами широко розглядається як важлива ознака економічної могутності країни та промислового ноу-хау.

Дивлячись на довгострокову перспективу, Німеччині не повинно бути страшно через падіння на 11-те місце, сказала співредакторка GII Саша Вунш-Вінсент, додавши, що нові рейтинги не відображають впливу тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа в США.

Завдання для Німеччини полягає в тому, як... поряд з її сильним, багаторічним статусом справді потужного двигуна промислових інновацій, стати центром цифрових інновацій

- сказав Генеральний директор ВОІВ Дарен Танг.

Інші країни у першій десятці списку – після США та випередивши Китай – були, у порядку ранжування: Південна Корея, Сінгапур, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди та Данія.

В адміністрації Трампа заявили про досягнення угоди з Китаєм щодо TikTok15.09.25, 16:38 • 2826 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Швейцарія
Сінгапур
Фінляндія
Данія
Південна Корея
Швеція
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки