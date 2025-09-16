Китай вперше увійшов до топ-10 найінноваційніших країн світу, змістивши Німеччину - рейтинг ООН

У вівторок Китай вперше потрапив до десятки найкращих країн щорічного рейтингу ООН з інновацій, витіснивши найбільшу економіку Європи, Німеччину, оскільки фірми в Пекіні значно інвестують у дослідження та розробки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Швейцарія залишилася на першому місці, яке вона займає з 2011 року, за нею йдуть Швеція та Сполучені Штати, тоді як Китай посів 10-е місце в опитуванні Глобального індексу інновацій (GII), яке охоплює 139 економік, ранжуючи їх на основі 78 показників.

Як показав GII, Китай має всі шанси стати найбільшим інвестором у дослідження та розробки, оскільки він швидко скорочує розрив у фінансуванні приватного сектору.

Водночас, згідно з опитуванням, перспективи глобальних інновацій затьмарені скороченням інвестицій.

Зростання досліджень і розробок цього року сповільниться до 2,3% з 2,9% минулого року, що стало найнижчим показником з 2010 року після фінансової кризи.

У 2024 році Китай подав близько чверті міжнародних патентних заявок, залишаючись їх найбільшим джерелом, тоді як Сполучені Штати, Японія та Німеччина, які разом складають 40% від загальної кількості заявок, зафіксували незначне зниження.

Володіння патентами широко розглядається як важлива ознака економічної могутності країни та промислового ноу-хау.

Дивлячись на довгострокову перспективу, Німеччині не повинно бути страшно через падіння на 11-те місце, сказала співредакторка GII Саша Вунш-Вінсент, додавши, що нові рейтинги не відображають впливу тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа в США.

Завдання для Німеччини полягає в тому, як... поряд з її сильним, багаторічним статусом справді потужного двигуна промислових інновацій, стати центром цифрових інновацій - сказав Генеральний директор ВОІВ Дарен Танг.

Інші країни у першій десятці списку – після США та випередивши Китай – були, у порядку ранжування: Південна Корея, Сінгапур, Велика Британія, Фінляндія, Нідерланди та Данія.

