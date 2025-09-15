В администрации Трампа заявили о достижении соглашения с Китаем по TikTok

США достигли соглашения с Китаем по поводу права собственности на TikTok, заявил министр финансов США Скотт Бессент после завершения торговых переговоров между двумя сторонами в Мадриде в понедельник, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Мы не собираемся говорить о коммерческих условиях сделки. Она заключена между двумя частными сторонами, но коммерческие условия уже согласованы", - сказал Бессент.

Он сказал, что детали будут согласованы, когда Трамп поговорит с главой Китая Си Цзиньпином в пятницу.

"У нас были очень хорошие переговоры. Мы предпочли продолжить обсуждение по TikTok, мы проведем торговые переговоры примерно через месяц снова в другом месте", - добавил он.

"Мы считаем, что у нас есть соглашение. Оно просто зависит от одобрения лидеров", - сказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Мы не собираемся заниматься постоянными продлениями. У нас есть соглашение. Знаете, если нужно какое-то продление, чтобы просто его подписать и т.д., это одно, но постоянных продлений просто не будет", - отметил он.

Это был четвертый раунд переговоров после Женевы, Лондона и Стокгольма.

Президент США Дональд Трамп ранее намекнул на прорыв, заявив, что "также было достигнуто соглашение по "определенной" компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти", на своей платформе Truth Social.

Торговая напряженность резко обострилась в начале этого года, а пошлины "око за око" достигли трехзначных цифр и помешали цепочкам поставок.

Ожидается, что администрация Трампа снова продлит дедлайн, установленный для китайской ByteDance, чтобы продать американские активы приложения коротких видеороликов TikTok или закрыть его, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Это будет уже четвертая отсрочка, предоставленная Трампом федеральному правительству в связи с выполнением закона, который изначально давал ByteDance срок до января 2025 года на продажу или закрытие популярной социальной сети.

ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости



