В администрации Трампа заявили о достижении соглашения с Китаем по TikTok

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 1060 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 6982 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 14453 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39031 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 29900 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 29736 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34443 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56554 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72522 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105489 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
35%
753мм
Популярные новости
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 24505 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15642 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 13201 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 22349 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17674 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 17736 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 22421 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 39037 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 25797 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 104732 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Вадим Филашкин
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 13257 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 15699 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 27918 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 34334 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 83679 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
FAB-250

В администрации Трампа заявили о достижении соглашения с Китаем по TikTok

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о достижении соглашения с Китаем относительно права собственности на TikTok после торговых переговоров в Мадриде. Детали соглашения будут согласованы во время разговора Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином в пятницу.

В администрации Трампа заявили о достижении соглашения с Китаем по TikTok

США достигли соглашения с Китаем по поводу права собственности на TikTok, заявил министр финансов США Скотт Бессент после завершения торговых переговоров между двумя сторонами в Мадриде в понедельник, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"Мы не собираемся говорить о коммерческих условиях сделки. Она заключена между двумя частными сторонами, но коммерческие условия уже согласованы", - сказал Бессент.

Он сказал, что детали будут согласованы, когда Трамп поговорит с главой Китая Си Цзиньпином в пятницу.

Трамп анонсировал разговор с главой Китая в пятницу15.09.25, 15:45 • 1398 просмотров

"У нас были очень хорошие переговоры. Мы предпочли продолжить обсуждение по TikTok, мы проведем торговые переговоры примерно через месяц снова в другом месте", - добавил он.

"Мы считаем, что у нас есть соглашение. Оно просто зависит от одобрения лидеров", - сказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Мы не собираемся заниматься постоянными продлениями. У нас есть соглашение. Знаете, если нужно какое-то продление, чтобы просто его подписать и т.д., это одно, но постоянных продлений просто не будет", - отметил он.

США и Китай близки к соглашению по TikTok, но это может зависеть от торговых уступок - министр15.09.25, 13:55 • 1608 просмотров

Это был четвертый раунд переговоров после Женевы, Лондона и Стокгольма.

Президент США Дональд Трамп ранее намекнул на прорыв, заявив, что "также было достигнуто соглашение по "определенной" компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти", на своей платформе Truth Social.

Торговая напряженность резко обострилась в начале этого года, а пошлины "око за око" достигли трехзначных цифр и помешали цепочкам поставок.

Ожидается, что администрация Трампа снова продлит дедлайн, установленный для китайской ByteDance, чтобы продать американские активы приложения коротких видеороликов TikTok или закрыть его, сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

Это будет уже четвертая отсрочка, предоставленная Трампом федеральному правительству в связи с выполнением закона, который изначально давал ByteDance срок до января 2025 года на продажу или закрытие популярной социальной сети.

ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости28.08.25, 17:08 • 2294 просмотра


Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
ByteDance
Женева
ТикТок
Reuters
Дональд Трамп
Стокгольм
Си Цзиньпин
Мадрид
Китай
Соединённые Штаты
Лондон