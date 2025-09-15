США и Китай близки к соглашению по TikTok, но это может зависеть от торговых уступок - министр

США и Китай близки к достижению соглашения по платформе социальных сетей TikTok, но сделка может зависеть от требований Китая о торговых уступках, заявил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник перед началом второго дня переговоров в Мадриде, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Делегации США и Китая обсуждают продажу TikTok китайской компанией Bytedance в рамках более широких переговоров по пошлинам и экономической политике.

"Наши китайские коллеги выступили с очень агрессивным предложением", - заявил Бессент.

"Посмотрим, сможем ли мы достичь этого на данный момент. Мы не готовы жертвовать национальной безопасностью ради приложения для социальных сетей", - сказал он.

В воскресенье официальные лица США и Китая во главе с вице-премьером Хэ Лифэном завершили первый день переговоров в Мадриде, посвященных напряженным торговым отношениям, приближению срока продажи активов TikTok, на фоне требований Вашингтона к своим союзникам ввести пошлины на импорт из Китая из-за закупки российской нефти.

TikTok может быть запрещен в США, если он не перейдет в американскую собственность. Наиболее вероятным результатом мадридских переговоров считается очередное продление дедлайна, установленного для владельца TikTok, компании ByteDance, для продажи своих активов в США до 17 сентября, в противном случае он столкнется со сворачиванием работы в США, пишет издание.

Последний раунд переговоров между США и Китаем, проходящий в Паласио-де-Санта-Крус, где находится Министерство иностранных дел Испании, является четвертым за четыре месяца.

Бессент заявил, что обе стороны достигли существенного прогресса в технических деталях, но достижение соглашения по другим вопросам будет сложной задачей.

По его словам, продление дедлайна для продажи TikTok в значительной степени будет зависеть от того, как пройдут переговоры в понедельник.

"С точки зрения Китая, они рассматривают разнообразные вопросы как неотъемлемую часть потенциального соглашения по TikTok, будь то пошлины или другие меры, принятые на протяжении многих лет", - сказал присутствовавший на переговорах торговый представитель США Джеймисон Грир.

Но Соединенные Штаты не в состоянии просто отменить каждую меру, которую они когда-либо предпринимали, чтобы попытаться решить проблему, добавил он.

"Нам все еще нужно пройти переговоры и обсуждения общего понимания, и я не думаю, что сейчас самое время просто отозвать все эти меры", - отметил он.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай не располагает новой информацией.

"Что касается TikTok, Китай неоднократно заявлял свою позицию", - заявил Линь на пресс-конференции в Пекине в понедельник.

Трамп анонсировал переговоры с Китаем по соглашению о TikTok