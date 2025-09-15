США и Китай близки к соглашению по TikTok, но это может зависеть от торговых уступок - министр

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 4580 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 24414 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 21734 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 23147 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 30339 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 53281 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71182 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104850 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86984 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85190 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
34%
753мм
Популярные новости
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 14113 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 16330 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 11487 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 17892 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 11166 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 8178 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 11242 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 24414 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19971 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 98649 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сикорский
Скотт Бессент
Хэ Лифенг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 6380 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 8322 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 24010 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30624 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79803 просмотра
Актуальное
Старлинк
ТикТок
Forbes
Financial Times
Хранитель

США и Китай близки к соглашению по TikTok, но это может зависеть от торговых уступок - министр

Киев • УНН

 • 672 просмотра

США и Китай приближаются к соглашению по TikTok, однако его заключение может зависеть от торговых уступок со стороны Китая. Переговоры в Мадриде касаются продажи TikTok компанией Bytedance и более широких экономических вопросов.

США и Китай близки к соглашению по TikTok, но это может зависеть от торговых уступок - министр

США и Китай близки к достижению соглашения по платформе социальных сетей TikTok, но сделка может зависеть от требований Китая о торговых уступках, заявил министр финансов США Скотт Бессент в понедельник перед началом второго дня переговоров в Мадриде, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Делегации США и Китая обсуждают продажу TikTok китайской компанией Bytedance в рамках более широких переговоров по пошлинам и экономической политике.

"Наши китайские коллеги выступили с очень агрессивным предложением", - заявил Бессент.

"Посмотрим, сможем ли мы достичь этого на данный момент. Мы не готовы жертвовать национальной безопасностью ради приложения для социальных сетей", - сказал он.

В воскресенье официальные лица США и Китая во главе с вице-премьером Хэ Лифэном завершили первый день переговоров в Мадриде, посвященных напряженным торговым отношениям, приближению срока продажи активов TikTok, на фоне требований Вашингтона к своим союзникам ввести пошлины на импорт из Китая из-за закупки российской нефти.

TikTok может быть запрещен в США, если он не перейдет в американскую собственность. Наиболее вероятным результатом мадридских переговоров считается очередное продление дедлайна, установленного для владельца TikTok, компании ByteDance, для продажи своих активов в США до 17 сентября, в противном случае он столкнется со сворачиванием работы в США, пишет издание.

Последний раунд переговоров между США и Китаем, проходящий в Паласио-де-Санта-Крус, где находится Министерство иностранных дел Испании, является четвертым за четыре месяца.

Бессент заявил, что обе стороны достигли существенного прогресса в технических деталях, но достижение соглашения по другим вопросам будет сложной задачей.

По его словам, продление дедлайна для продажи TikTok в значительной степени будет зависеть от того, как пройдут переговоры в понедельник.

"С точки зрения Китая, они рассматривают разнообразные вопросы как неотъемлемую часть потенциального соглашения по TikTok, будь то пошлины или другие меры, принятые на протяжении многих лет", - сказал присутствовавший на переговорах торговый представитель США Джеймисон Грир.

Но Соединенные Штаты не в состоянии просто отменить каждую меру, которую они когда-либо предпринимали, чтобы попытаться решить проблему, добавил он.

"Нам все еще нужно пройти переговоры и обсуждения общего понимания, и я не думаю, что сейчас самое время просто отозвать все эти меры", - отметил он.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай не располагает новой информацией.

"Что касается TikTok, Китай неоднократно заявлял свою позицию", - заявил Линь на пресс-конференции в Пекине в понедельник.

Трамп анонсировал переговоры с Китаем по соглашению о TikTok05.07.25, 12:51 • 2130 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ByteDance
Скотт Бессент
ТикТок
Reuters
Хэ Лифенг
Испания
Мадрид
Китай
Соединённые Штаты