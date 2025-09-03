Тріо під одним прапором: путін, Сі й Кім демонструють свій союз на грандіозному військовому параді в Пекіні

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Ексклюзив
07:25 • 3724 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 10172 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 15341 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 16409 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 72456 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 102219 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 140758 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 150626 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80144 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 143333 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.9м/с
51%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 232157 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 232040 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 222225 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 218777 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 213206 перегляди
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 8320 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
06:16 • 15337 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto06:00 • 16405 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 72452 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 140755 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кім Чен Ин
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кіровоградська область
Об'єднані Арабські Емірати
Польща
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 16324 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 30259 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 33200 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 47524 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 92975 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Мі-8
Financial Times
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)

Тріо під одним прапором: путін, Сі й Кім демонструють свій союз на грандіозному військовому параді в Пекіні

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії. На трибуні вперше разом з'явилися Сі Цзіньпін, володимир путін та Кім Чен Ин.

Тріо під одним прапором: путін, Сі й Кім демонструють свій союз на грандіозному військовому параді в Пекіні

У середу в Пекіні відбувся грандіозний військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. Центральною подією стала поява на трибуні одразу трьох лідерів - голови КНР Сі Цзіньпіна, російського диктатора володимира путіна та керівника Північної Кореї Кім Чен Ина. Захід продемонстрував не лише військову міць Китаю, а і його нові політичні союзи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, виграш для всіх чи нульова сума

- заявив Сі Цзіньпін перед понад 50 тисячами глядачів на площі Тяньаньмень.

Під час 70-хвилинного шоу над містом пролетіли винищувачі та гелікоптери з прапорами, в небі випустили 80 тисяч "мирних птахів", а на землі пройшла колона з тисяч військових і найновішої техніки – від гіперзвукових ракет до підводних дронів. Сі, одягнений у стиль Мао, особисто оглядав війська у відкритому лімузині.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США03.09.25, 07:26 • 3316 переглядiв

Символічним став момент, коли Сі сидів між путіним і Кімом - уперше ця трійка з’явилася разом на публіці. Зустріч одразу викликала критику Заходу: лідери США та Європи парад проігнорували, а Тайвань заявив, що "мир не можна святкувати під дулом зброї".

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Після заходу путін провів переговори з Кімом, де подякував північнокорейським солдатам за "мужність у війні в Україні", а Кім запевнив, що готовий допомогти росії ще активніше. Сам Сі використав парад, щоб показати: Китай претендує на провідну роль у формуванні нового світового порядку.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Аналітики Reuters відзначають, що подія мала дві цілі – підняти патріотизм усередині КНР та сигналізувати зовнішньому світу про зміцнення військово-політичного союзу між Пекіном, москвою та Пхеньяном.

"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни03.09.25, 05:32 • 5684 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Reuters
Кім Чен Ин
Пекін
Пхеньян
Північна Корея
Тайвань
Європа
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки