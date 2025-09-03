Тріо під одним прапором: путін, Сі й Кім демонструють свій союз на грандіозному військовому параді в Пекіні
Київ • УНН
У Пекіні відбувся військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії. На трибуні вперше разом з'явилися Сі Цзіньпін, володимир путін та Кім Чен Ин.
У середу в Пекіні відбувся грандіозний військовий парад на честь 80-річчя капітуляції Японії у Другій світовій війні. Центральною подією стала поява на трибуні одразу трьох лідерів - голови КНР Сі Цзіньпіна, російського диктатора володимира путіна та керівника Північної Кореї Кім Чен Ина. Захід продемонстрував не лише військову міць Китаю, а і його нові політичні союзи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, виграш для всіх чи нульова сума
Під час 70-хвилинного шоу над містом пролетіли винищувачі та гелікоптери з прапорами, в небі випустили 80 тисяч "мирних птахів", а на землі пройшла колона з тисяч військових і найновішої техніки – від гіперзвукових ракет до підводних дронів. Сі, одягнений у стиль Мао, особисто оглядав війська у відкритому лімузині.
ISW: путін під час зустрічі з Фіцо у Пекіні зробив вигляд, що робить поступки США03.09.25, 07:26 • 3316 переглядiв
Символічним став момент, коли Сі сидів між путіним і Кімом - уперше ця трійка з’явилася разом на публіці. Зустріч одразу викликала критику Заходу: лідери США та Європи парад проігнорували, а Тайвань заявив, що "мир не можна святкувати під дулом зброї".
Після заходу путін провів переговори з Кімом, де подякував північнокорейським солдатам за "мужність у війні в Україні", а Кім запевнив, що готовий допомогти росії ще активніше. Сам Сі використав парад, щоб показати: Китай претендує на провідну роль у формуванні нового світового порядку.
Аналітики Reuters відзначають, що подія мала дві цілі – підняти патріотизм усередині КНР та сигналізувати зовнішньому світу про зміцнення військово-політичного союзу між Пекіном, москвою та Пхеньяном.
"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни03.09.25, 05:32 • 5684 перегляди