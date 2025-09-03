"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни
Київ • УНН
Дональд Трамп привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіна з річницею завершення Другої світової війни, нагадавши про підтримку США. Він також передав "вітання" путіну та Кім Чен Ину.
Президент США Дональд Трамп своєрідно привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіна з річницею завершення Другої світової війни. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Глава Білого дому у соцмережі Truth Social закликав Сі згадати про величезну підтримку та "кров", яку Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому здобути "свободу від дуже ворожого іноземного загарбника".
Багато американців загинули за прагнення Китаю до перемоги та величі. Сподіваюся, що їх належно вшанують і пам’ятатимуть за їхню мужність і жертовність! Нехай Президент Сі та прекрасні люди Китаю матимуть великий і тривалий день святкування. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання володимиру путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки
Додамо, що цей допис з'явився під час початку військового параду у Пекіні, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін прибув до Китаю 31 серпня, щоб взяти участь в саміті Шанхайської організації співробітництва та військовому параді в Пекіні, який відбудеться 3 вересня.
