2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 83121 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 120718 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 135306 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 73415 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 136337 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49740 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87976 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53740 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108673 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Дональд Трамп привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіна з річницею завершення Другої світової війни, нагадавши про підтримку США. Він також передав "вітання" путіну та Кім Чен Ину.

"Змовилися проти США": Трамп передав привіт Сі Цзіньпіну, путіну та Кім Чен Ину в річницю завершення Другої світової війни

Президент США Дональд Трамп своєрідно привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіна з річницею завершення Другої світової війни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Глава Білого дому у соцмережі Truth Social закликав Сі згадати про величезну підтримку та "кров", яку Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоб допомогти йому здобути "свободу від дуже ворожого іноземного загарбника".

Багато американців загинули за прагнення Китаю до перемоги та величі. Сподіваюся, що їх належно вшанують і пам’ятатимуть за їхню мужність і жертовність! Нехай Президент Сі та прекрасні люди Китаю матимуть великий і тривалий день святкування. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання володимиру путіну та Кім Чен Ину, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки

- написав Трамп.

Додамо, що цей допис з'явився під час початку військового параду у Пекіні, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін прибув до Китаю 31 серпня, щоб взяти участь в саміті Шанхайської організації співробітництва та військовому параді в Пекіні, який відбудеться 3 вересня.

Сі Цзіньпін на саміті ШОС: "Ми повинні виступати за багатополярний світ"

Вадим Хлюдзинський

