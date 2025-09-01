путін прибув до Тяньцзиня для участі в саміті ШОС: що відомо
Київ • УНН
путін прибув до Тяньцзиня на засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Лідери країн-членів ШОС обговорюватимуть регіональну безпеку та економічну співпрацю.
російський диктатор володимир путін прибув до центру "Мейцзян" у Тяньцзині, де відбудеться засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У Тяньцзині завершено підготовку до початку саміту. На заході лідери країн-членів ШОС обговорюватимуть питання регіональної безпеки та економічної співпраці. путін прибув у супроводі офіційних делегацій та бере участь у ключових дискусіях Ради.
Нагадаємо
Раніше повідомляли, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва. .
Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив на важливості відновлення миру якомога швидше, а Зеленський висловив сподівання, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці.
путін та Фіцо зустрінуться в Китаї на параді: стали відомі деталі31.08.25, 20:29 • 2904 перегляди