Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 37119 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 79639 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 92713 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 107862 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 118882 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 256291 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114604 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86277 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 100169 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
путін прибув до Тяньцзиня для участі в саміті ШОС: що відомо

Київ • УНН

 • 92 перегляди

путін прибув до Тяньцзиня на засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Лідери країн-членів ШОС обговорюватимуть регіональну безпеку та економічну співпрацю.

путін прибув до Тяньцзиня для участі в саміті ШОС: що відомо

російський диктатор володимир путін прибув до центру "Мейцзян" у Тяньцзині, де відбудеться засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У Тяньцзині завершено підготовку до початку саміту. На заході лідери країн-членів ШОС обговорюватимуть питання регіональної безпеки та економічної співпраці. путін прибув у супроводі офіційних делегацій та бере участь у ключових дискусіях Ради.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва. .  

Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив на важливості відновлення миру якомога швидше, а Зеленський висловив сподівання, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці.

путін та Фіцо зустрінуться в Китаї на параді: стали відомі деталі31.08.25, 20:29 • 2904 перегляди

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Індія
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Китай