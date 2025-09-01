російський диктатор володимир путін прибув до центру "Мейцзян" у Тяньцзині, де відбудеться засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У Тяньцзині завершено підготовку до початку саміту. На заході лідери країн-членів ШОС обговорюватимуть питання регіональної безпеки та економічної співпраці. путін прибув у супроводі офіційних делегацій та бере участь у ключових дискусіях Ради.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор володимир путін прибудуть до китайського міста Тяньцзінь, де лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе саміт Шанхайської організації співробітництва. .

Водночас прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив на важливості відновлення миру якомога швидше, а Зеленський висловив сподівання, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці.

