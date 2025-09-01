$41.260.00
48.130.00
ukru
20:53 • 7458 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 36888 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 79518 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 92608 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 107779 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 118851 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 256273 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114592 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86275 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 100168 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
путин прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС: что известно

Киев • УНН

 • 48 просмотра

путин прибыл в Тяньцзинь на заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран-членов ШОС будут обсуждать региональную безопасность и экономическое сотрудничество.

путин прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите ШОС: что известно

российский диктатор владимир путин прибыл в центр "Мэйцзян" в Тяньцзине, где состоится заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В Тяньцзине завершена подготовка к началу саммита. На мероприятии лидеры стран-членов ШОС будут обсуждать вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества. путин прибыл в сопровождении официальных делегаций и участвует в ключевых дискуссиях Совета.

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин прибудут в китайский город Тяньцзинь, где лидер Китая Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества. .

В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность скорейшего восстановления мира, а Зеленский выразил надежду, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

путин и Фицо встретятся в Китае на параде: стали известны детали31.08.25, 20:29 • 2890 просмотров

Вероника Марченко

