российский диктатор владимир путин прибыл в центр "Мэйцзян" в Тяньцзине, где состоится заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В Тяньцзине завершена подготовка к началу саммита. На мероприятии лидеры стран-членов ШОС будут обсуждать вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества. путин прибыл в сопровождении официальных делегаций и участвует в ключевых дискуссиях Совета.

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор владимир путин прибудут в китайский город Тяньцзинь, где лидер Китая Си Цзиньпин проведет саммит Шанхайской организации сотрудничества. .

В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность скорейшего восстановления мира, а Зеленский выразил надежду, что его призыв к прекращению огня будет услышан на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

