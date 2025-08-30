Прем'єр Індії підтвердив підтримку мирного врегулювання в Україні під час телефонної розмови із Зеленським - Reuters
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив підтримку мирного врегулювання війни в Україні під час розмови з Володимиром Зеленським. Лідери обговорили двостороннє партнерство та шляхи поглиблення співпраці.
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив підтримку зусиль, спрямованих на мирне врегулювання війни. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Як зазначають у виданні, сторони обговорили останні події навколо України, а також перспективи розвитку двостороннього партнерства.
Лідери також проаналізували прогрес у двосторонньому партнерстві між Індією та Україною та обговорили шляхи подальшого поглиблення співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес
Моді наголосив на важливості відновлення миру якомога швидше, тоді як Зеленський висловив сподівання, що його заклик до припинення вогню буде почутий на саміті Шанхайської організації співпраці, який стартує 31 серпня у Китаї. Водночас у заяві офісу Моді не згадується заклик Києва до припинення вогню.
Нагадаємо
У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Індія готова донести сигнал про припинення вогню росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва.
