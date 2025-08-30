Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський

Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва, заявив президент України Володимир Зеленський. Про глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї