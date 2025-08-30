Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський

$41.260.00
48.130.00
ukenru
13:59 • 7202 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 16878 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 32008 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 51078 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
09:58 • 166358 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 84727 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 72612 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 93123 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 269518 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 222645 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
1м/с
25%
747мм
Популярнi новини
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ30 серпня, 06:01 • 73858 перегляди
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районахPhoto30 серпня, 08:35 • 17869 перегляди
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-1630 серпня, 09:00 • 15568 перегляди
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія 09:59 • 21836 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 19150 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 10:03 • 19980 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 174348 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 179544 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 269518 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 222645 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 80659 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 214326 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 239200 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 237741 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 219877 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Су-27
Ракетна система С-400
MIM-104 Patriot
Starlink

Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Індії Моді. Моді підтримав необхідність припинення вогню в Україні.

Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський

Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва, заявив президент України Володимир Зеленський. Про глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї

- зазначив президент.

Зеленський наголосив, що російський диктатор володимир путін лише "морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники".

Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули росію до припинення війни

- додав він.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Він подякував цим країнам за їхню готовність.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Індія
Нарендра Моді
Китай
Володимир Зеленський
Україна