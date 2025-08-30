Індія готова донести сигнал про припинення вогню рф та іншим лідерам на саміті ШОС - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Індії Моді. Моді підтримав необхідність припинення вогню в Україні.
Індія готова донести сигнал про припинення вогню Росії та іншим лідерам на саміті Шанхайської організації співробітництва, заявив президент України Володимир Зеленський. Про глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Щойно я говорив із Премʼєр-міністром Індії Моді саме про те, що зараз відбувається. росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що Премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї
Зеленський наголосив, що російський диктатор володимир путін лише "морочить голову лідерам та втягує їх собі у спільники".
Відкидає загрозу санкцій, відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули росію до припинення війни
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Він подякував цим країнам за їхню готовність.