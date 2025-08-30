Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Моди. Моди поддержал необходимость прекращения огня в Украине.
Индия готова донести сигнал о прекращении огня россии и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Только что я говорил с Премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что Премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня необходимо и тогда это будет четкий сигнал, что россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае
Зеленский подчеркнул, что российский диктатор владимир путин лишь "морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники".
Отбрасывает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы быть площадкой для переговоров об окончании войны. Он поблагодарил эти страны за их готовность.