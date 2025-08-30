Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский

$41.260.00
Эксклюзив
16:05 • 308 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
13:59 • 10592 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 22592 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
11:04 • 37405 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Эксклюзив
10:36 • 56649 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 177375 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 87463 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 74185 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 93773 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 274973 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Теги
Авторы
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
30 августа, 08:35 • 22961 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
30 августа, 09:00 • 20597 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
30 августа, 09:59 • 27052 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03 • 28378 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники
13:31 • 9040 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03 • 28652 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47 • 179664 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35 • 184643 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28 • 274997 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 227738 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11 • 83634 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52 • 217170 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36 • 241888 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48 • 240224 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12 • 222104 просмотра
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Индии Моди. Моди поддержал необходимость прекращения огня в Украине.

Индия готова донести сигнал о прекращении огня рф и другим лидерам на саммите ШОС - Зеленский

Индия готова донести сигнал о прекращении огня россии и другим лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Только что я говорил с Премьер-министром Индии Моди именно о том, что сейчас происходит. россия продолжает войну, продолжает убийства. Важно, что Премьер-министр Индии поддержал, что прекращение огня необходимо и тогда это будет четкий сигнал, что россия готова к дипломатии. Рассчитываем, что это будет звучать на встречах в Китае

- отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор владимир путин лишь "морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники".

Отбрасывает угрозу санкций, откладывает таким образом. Больше ничего его не интересует. Важно, чтобы мы вместе дожали Россию до прекращения войны

- добавил он.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы быть площадкой для переговоров об окончании войны. Он поблагодарил эти страны за их готовность.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Индия
Нарендра Моди
Китай
Владимир Зеленский
Украина