Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
13:06 • 8968 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 25323 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
10:36 • 44272 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
09:58 • 152122 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
09:24 • 80164 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
09:15 • 69428 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
29 серпня, 14:32 • 91006 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 260758 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
29 серпня, 12:17 • 214961 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Зеленський назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин щодо закінчення війни

Київ • УНН

Президент Зеленський повідомив, що Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Він подякував цим країнам за їхню готовність.

Туреччина, Емірати, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це

- повідомив Зеленський.

Президент чекає на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом.

Ми готуємось до зустрічей у Європі вже на тижні. Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії росії. Дякую всім, хто нам допомагає

- наголосив Зеленський.

Зеленський повідомляв, що на наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом.

