Зеленський назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин щодо закінчення війни

Туреччина, Емірати, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це