Зеленський назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин щодо закінчення війни
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Він подякував цим країнам за їхню готовність.
Туреччина, Емірати, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це
Президент чекає на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом.
Ми готуємось до зустрічей у Європі вже на тижні. Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії росії. Дякую всім, хто нам допомагає
Доповнення
Зеленський повідомляв, що на наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом.
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30.08.25, 13:03 • 10458 переглядiв