Зеленский назвал страны, которые готовы быть площадкой для переговоров по окончании войны
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы быть площадкой для переговоров об окончании войны. Он поблагодарил эти страны за их готовность.
Сегодня у меня был на докладе Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции, в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре. Мы работаем со Швейцарией тоже. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров о прекращении войны. Я благодарю их за это
Президент ждет доклада после встреч в Америке Андрея Ермака – он говорил со Стивом Виткоффом.
Мы готовимся к встречам в Европе уже на неделе. Делаем все, чтобы была жесткая реакция на действия России. Спасибо всем, кто нам помогает
Дополнение
Зеленский сообщал, что на следующей неделе планируется встреча с европейскими лидерами, ведь нужно расставить точки относительно гарантий безопасности и идти одним путем.
