Зеленский назвал страны, которые готовы быть площадкой для переговоров по окончании войны

Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Зеленский назвал страны, которые готовы быть площадкой для переговоров по окончании войны

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы быть площадкой для переговоров об окончании войны. Он поблагодарил эти страны за их готовность.

Зеленский назвал страны, которые готовы быть площадкой для переговоров по окончании войны

Турция, Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы стать площадкой для переговоров о прекращении войны. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Сегодня у меня был на докладе Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции, в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре. Мы работаем со Швейцарией тоже. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров о прекращении войны. Я благодарю их за это

- сообщил Зеленский.

Президент ждет доклада после встреч в Америке Андрея Ермака – он говорил со Стивом Виткоффом.

Мы готовимся к встречам в Европе уже на неделе. Делаем все, чтобы была жесткая реакция на действия России. Спасибо всем, кто нам помогает

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский сообщал, что на следующей неделе планируется встреча с европейскими лидерами, ведь нужно расставить точки относительно гарантий безопасности и идти одним путем.

Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph

Анна Мурашко

Анна Мурашко

