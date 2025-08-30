Зеленский назвал страны, которые готовы быть площадкой для переговоров по окончании войны

Турция, Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Швейцария готовы стать площадкой для переговоров о прекращении войны. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Сегодня у меня был на докладе Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции, в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре. Мы работаем со Швейцарией тоже. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров о прекращении войны. Я благодарю их за это