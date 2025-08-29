$41.260.06
12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Треба розставити точки щодо гарантій безпеки: Зеленський анонсував з європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Зеленський планує зустріч з європейськими лідерами наступного тижня для обговорення гарантій безпеки. Це продовження роботи над безпековими домовленостями, до яких долучається і Туреччина.

Треба розставити точки щодо гарантій безпеки: Зеленський анонсував з європейськими лідерами

На наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На наступному тижні буде європейський трек. Глобальний південь. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що потрібно розставити деякі точки щодо гарантій безпеки. Хочу, щоб ми йшли одним шляхом й розуміли один одного, тому я думаю, що ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Я думаю на рівні лідерів, я б так назвав - Вашингтонська група й інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися

- заявив Зеленський.

Доповнення

28 серпня Володимир Зеленський обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки для України. Ведеться робота над кожним кожного конкретним компонентом. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Ердоган долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна