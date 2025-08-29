Треба розставити точки щодо гарантій безпеки: Зеленський анонсував з європейськими лідерами

На наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

На наступному тижні буде європейський трек. Глобальний південь. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що потрібно розставити деякі точки щодо гарантій безпеки. Хочу, щоб ми йшли одним шляхом й розуміли один одного, тому я думаю, що ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Я думаю на рівні лідерів, я б так назвав - Вашингтонська група й інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися