Треба розставити точки щодо гарантій безпеки: Зеленський анонсував з європейськими лідерами
Київ • УНН
Президент Зеленський планує зустріч з європейськими лідерами наступного тижня для обговорення гарантій безпеки. Це продовження роботи над безпековими домовленостями, до яких долучається і Туреччина.
На наступному тижні планується зустріч з європейськими лідерами, адже потрібно розставити точки щодо гарантій безпеки і йти одним шляхом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
На наступному тижні буде європейський трек. Глобальний південь. Я думаю, що ми будемо організовувати на рівні лідерів, тому що потрібно розставити деякі точки щодо гарантій безпеки. Хочу, щоб ми йшли одним шляхом й розуміли один одного, тому я думаю, що ми на різних майданчиках будемо мати кілька зустрічей. Я думаю на рівні лідерів, я б так назвав - Вашингтонська група й інші групи європейських лідерів. Будемо зустрічатися
Доповнення
28 серпня Володимир Зеленський обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки для України. Ведеться робота над кожним кожного конкретним компонентом. Наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Ердоган долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки.