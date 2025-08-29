$41.260.06
Нужно расставить точки над «і» относительно гарантий безопасности: Зеленский анонсировал с европейскими лидерами

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Зеленский планирует встречу с европейскими лидерами на следующей неделе для обсуждения гарантий безопасности. Это продолжение работы над соглашениями по безопасности, к которым присоединяется и Турция.

Нужно расставить точки над «і» относительно гарантий безопасности: Зеленский анонсировал с европейскими лидерами

На следующей неделе планируется встреча с европейскими лидерами, ведь нужно расставить точки относительно гарантий безопасности и идти одним путем. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Детали

На следующей неделе будет европейский трек. Глобальный юг. Я думаю, что мы будем организовывать на уровне лидеров, потому что нужно расставить некоторые точки относительно гарантий безопасности. Хочу, чтобы мы шли одним путем и понимали друг друга, поэтому я думаю, что мы на разных площадках будем иметь несколько встреч. Я думаю на уровне лидеров, я бы так назвал - Вашингтонская группа и другие группы европейских лидеров. Будем встречаться

- заявил Зеленский.

Дополнение

28 августа Владимир Зеленский обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности для Украины. Ведется работа над каждым конкретным компонентом. На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге. Эрдоган привлекает к процессу своего министра обороны, чтобы понять, как именно Турция может помочь в гарантировании безопасности.

Анна Мурашко

