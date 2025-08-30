Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Киев • УНН
Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о привлечении вооруженных подрядчиков в Украину. Они будут помогать в строительстве укреплений и защите американских интересов.
Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о разрешении вооруженным подрядчикам помогать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.
Детали
The Telegraph пишет, что якобы американские частные военные фирмы могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана.
"Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о разрешении вооруженным подрядчикам помогать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в стране. План разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что американские подрядчики могут быть развернуты для помощи в восстановлении обороны Украины на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.
"Присутствие частных солдат будет действовать как сдерживающий фактор, чтобы отбить желание Владимира Путина нарушить окончательное прекращение огня. План обсуждается вместе с рядом других так называемых гарантий безопасности, разработанных коалицией добровольцев во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана", - пишет The Telegraph.
Дополняется...