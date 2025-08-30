Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 286 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
09:24 • 8372 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
09:15 • 13724 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 47445 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 173286 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 146051 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 88701 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 95899 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 59107 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 121455 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2м/с
38%
749мм
Популярные новости
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 18050 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 17708 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30 августа, 02:50 • 18647 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов04:55 • 11832 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 14111 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 112372 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 117663 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 173300 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 146064 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 121462 просмотра
Актуальные люди
Иван Федоров
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 42449 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 178784 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 206168 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 206843 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 191227 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
«Калибр» (семейство ракет)
СВИФТ
Сухой Су-27

Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о привлечении вооруженных подрядчиков в Украину. Они будут помогать в строительстве укреплений и защите американских интересов.

Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о разрешении вооруженным подрядчикам помогать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Telegraph.

Детали

The Telegraph пишет, что якобы американские частные военные фирмы могут быть развернуты в Украине в рамках долгосрочного мирного плана.

"Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о разрешении вооруженным подрядчикам помогать в строительстве укреплений для защиты американских интересов в стране. План разрабатывается как обходной путь после того, как президент США пообещал, что американские войска не будут размещены в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские подрядчики могут быть развернуты для помощи в восстановлении обороны Украины на передовой, новых баз и защиты американского бизнеса.

"Присутствие частных солдат будет действовать как сдерживающий фактор, чтобы отбить желание Владимира Путина нарушить окончательное прекращение огня. План обсуждается вместе с рядом других так называемых гарантий безопасности, разработанных коалицией добровольцев во главе с Великобританией и Францией, которые станут основой долгосрочного мирного плана", - пишет The Telegraph.

Дополняется...

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Украина