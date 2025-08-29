Зеленский о статье Politico о "буферной зоне": она уже существует

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал неоднократно от европейцев и американцев о создании "буферной зоны". Однако "серая зона" уже существует. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

Президент прокомментировал статью Politico о том, что европейские лидеры обсуждают идею создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими силами в рамках возможного мирного соглашения.

Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я, как друзьям, попытался объяснить коллегам некоторым, некоторые, кстати, это все очень правильно понимают. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии происходит сегодня война, предлагают буферную зону в 40-50, 60, я даже слышал предложение о 100 километрах. Это совершенно другая история. Сегодня тяжелое оружие и так находится 10+ километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона - я называю ее "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", она уже существует