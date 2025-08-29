Зеленский о статье Politico о "буферной зоне": она уже существует
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что слышал об идее 40-километровой буферной зоны от европейцев и американцев. Он подчеркнул, что «серая зона» уже существует, и нет необходимости в дополнительных условиях от россии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал неоднократно от европейцев и американцев о создании "буферной зоны". Однако "серая зона" уже существует. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.
Детали
Президент прокомментировал статью Politico о том, что европейские лидеры обсуждают идею создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими силами в рамках возможного мирного соглашения.
Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я, как друзьям, попытался объяснить коллегам некоторым, некоторые, кстати, это все очень правильно понимают. Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии происходит сегодня война, предлагают буферную зону в 40-50, 60, я даже слышал предложение о 100 километрах. Это совершенно другая история. Сегодня тяжелое оружие и так находится 10+ километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона - я называю ее "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", она уже существует
Президент подчеркнул, что не нужно вестись на дополнительные условия от россии, "буферная зона" и так существует.
"Не надо затягивать время, не надо вестись на всякие пункты, дополнительные условия от россии. Буферная зона существует. Если россии хочется иметь большее расстояние от нас, то они могут отойти в глубь временно оккупированных территорий Украины, которые они оккупировали и там располагаться. Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выжигают", - отметил Зеленский.
