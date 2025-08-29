$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 26490 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 44822 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 114178 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 62709 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 74777 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 110729 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 124096 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105295 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117754 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84722 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Європейські лідери розглядають створення 40-кілометрової буферної зони як частину мирної угоди, але Київ може не погодитись. США не беруть участі в цих дискусіях, а країни НАТО шукають рішення для крихкого миру.

Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією

Європейські лідери обговорюють ідею створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими силами в межах можливої мирної угоди. Про це інформує видання Politico з посиланням на п’ятьох європейських дипломатів, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що буферна зона є однією з кількох пропозицій, які обговорюють військові та цивільні чиновники для післявоєнного врегулювання або перемир’я в Україні. Проте між країнами немає єдиної позиції щодо глибини такої зони, і неясно, чи погодиться на неї Київ, оскільки йдеться про потенційні територіальні поступки. Сполучені Штати, за повідомленнями дипломатів, наразі не беруть участі в цих дискусіях.

Але той факт, що чиновники розглядають можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО, зазначають у виданні. 

"Вони хапаються за соломинку", – сказав колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.

росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що кілька британських і французьких спостерігачів зупинять їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються. 

- додав він.

Як пише видання, розмежування має велике історичне значення. Європейські дипломати не порівнюють його з ретельно охоронюваним кордоном між Північною і Південною Кореєю, які технічно все ще перебувають у стані війни. Вони більше порівнюють його з поділом Німеччини під час холодної війни.

Щодо кількості військових для контролю буферної зони, чиновники обговорюють цифри від 4 000 до 60 000 миротворців. При цьому жодна країна не взяла на себе офіційних зобов’язань. Президент США Дональд Трамп вже відкинув можливість залучення американських військ.

НАТО вже намагається підготувати сили реагування у складі 300 000 військовослужбовців для захисту східного флангу альянсу від майбутньої російської атаки. За словами двох дипломатів, будь-які миротворчі сили виконуватимуть подвійну роль: патрулюватимуть поблизу демілітаризованої зони та одночасно навчатимуть українські війська

- йдеться у дописі віидання.

Наразі дискусії тривають і щодо правил застосування сили, можливих сценаріїв ескалації та ролі третіх країн, якщо Кремль виступить проти присутності сил НАТО.

За словами двох європейських чиновників, французькі та британські війська, ймовірно, становитимуть основу іноземного військового контингенту, і ці країни переконують інших союзників надати військову підтримку. 

Водночас у Польщі та Німеччині виступили проти направлення військ в Україну, побоюючись, що це зробить їх вразливими до нападу Росії.

Європейські країни ведуть переговори з Вашингтоном про надання супутникової розвідки та авіаційної підтримки. США, які мають найбільші технічні можливості в цій сфері, можуть відігравати ключову роль у моніторингу дотримання Росією домовленостей.

Високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України, повідомляє Politico.

"Усі чекають, поки керівники Міністерства оборони США прояснить, наскільки далеко вони готові зайти, і дозволяють європейцям показати свої карти", – сказав один з європейських чиновників.

Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України28.08.25, 22:50 • 1624 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Державний кордон України
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки