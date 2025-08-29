Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские лидеры обсуждают идею создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими силами в рамках возможного мирного соглашения. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что буферная зона является одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единой позиции относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Соединенные Штаты, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях.

Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании.

"Они хватаются за соломинку", – сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Русские не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, то они ошибаются. - добавил он.

Как пишет издание, разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделением Германии во время холодной войны.

Что касается количества военных для контроля буферной зоны, чиновники обсуждают цифры от 4 000 до 60 000 миротворцев. При этом ни одна страна не взяла на себя официальных обязательств. Президент США Дональд Трамп уже отверг возможность привлечения американских войск.

НАТО уже пытается подготовить силы реагирования в составе 300 000 военнослужащих для защиты восточного фланга альянса от будущей российской атаки. По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут выполнять двойную роль: патрулировать вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучать украинские войска - говорится в сообщении издания.

Сейчас дискуссии продолжаются и относительно правил применения силы, возможных сценариев эскалации и роли третьих стран, если Кремль выступит против присутствия сил НАТО.

По словам двух европейских чиновников, французские и британские войска, вероятно, составят основу иностранного военного контингента, и эти страны убеждают других союзников оказать военную поддержку.

В то же время в Польше и Германии выступили против направления войск в Украину, опасаясь, что это сделает их уязвимыми для нападения России.

Европейские страны ведут переговоры с Вашингтоном о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки. США, которые имеют наибольшие технические возможности в этой сфере, могут играть ключевую роль в мониторинге соблюдения Россией договоренностей.

Высокопоставленные чиновники Пентагона уже сообщили своим европейским коллегам, что США будут играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, сообщает Politico.

"Все ждут, пока руководители Министерства обороны США прояснят, насколько далеко они готовы зайти, и позволяют европейцам показать свои карты", – сказал один из европейских чиновников.

Зеленский обсудил с лидерами пяти стран Европы гарантии безопасности для Украины