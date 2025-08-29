Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

$41.320.08
47.880.39
ukenru
05:00 • 20 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 28102 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 46760 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 116230 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 63850 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 75705 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 111159 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 124525 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 105440 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117888 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.5м/с
52%
752мм
Популярные новости
Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за нереалистичных требований - СМИ28 августа, 19:37 • 3454 просмотра
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августаPhoto28 августа, 21:04 • 5350 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 10215 просмотра
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана01:44 • 6454 просмотра
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды03:05 • 8254 просмотра
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto05:00 • 20 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 28094 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 59651 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 116221 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 197821 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 127628 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 157876 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 159879 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 149986 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 180546 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
E-6 Mercury
Детонатор

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Европейские лидеры рассматривают создание 40-километровой буферной зоны как часть мирного соглашения, но Киев может не согласиться. США не участвуют в этих дискуссиях, а страны НАТО ищут решение для хрупкого мира.

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские лидеры обсуждают идею создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими силами в рамках возможного мирного соглашения. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что буферная зона является одним из нескольких предложений, которые обсуждают военные и гражданские чиновники для послевоенного урегулирования или перемирия в Украине. Однако между странами нет единой позиции относительно глубины такой зоны, и неясно, согласится ли на нее Киев, поскольку речь идет о потенциальных территориальных уступках. Соединенные Штаты, по сообщениям дипломатов, пока не участвуют в этих дискуссиях.

Но тот факт, что чиновники рассматривают возможность блокирования полосы украинской территории для обеспечения хрупкого мира, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО, отмечают в издании. 

"Они хватаются за соломинку", – сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Русские не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей остановят их от вторжения в Украину, то они ошибаются. 

- добавил он.

Как пишет издание, разграничение имеет большое историческое значение. Европейские дипломаты не сравнивают его с тщательно охраняемой границей между Северной и Южной Кореей, которые технически все еще находятся в состоянии войны. Они больше сравнивают его с разделением Германии во время холодной войны.

Что касается количества военных для контроля буферной зоны, чиновники обсуждают цифры от 4 000 до 60 000 миротворцев. При этом ни одна страна не взяла на себя официальных обязательств. Президент США Дональд Трамп уже отверг возможность привлечения американских войск.

НАТО уже пытается подготовить силы реагирования в составе 300 000 военнослужащих для защиты восточного фланга альянса от будущей российской атаки. По словам двух дипломатов, любые миротворческие силы будут выполнять двойную роль: патрулировать вблизи демилитаризованной зоны и одновременно обучать украинские войска

- говорится в сообщении издания.

Сейчас дискуссии продолжаются и относительно правил применения силы, возможных сценариев эскалации и роли третьих стран, если Кремль выступит против присутствия сил НАТО.

По словам двух европейских чиновников, французские и британские войска, вероятно, составят основу иностранного военного контингента, и эти страны убеждают других союзников оказать военную поддержку. 

В то же время в Польше и Германии выступили против направления войск в Украину, опасаясь, что это сделает их уязвимыми для нападения России.

Европейские страны ведут переговоры с Вашингтоном о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки. США, которые имеют наибольшие технические возможности в этой сфере, могут играть ключевую роль в мониторинге соблюдения Россией договоренностей.

Высокопоставленные чиновники Пентагона уже сообщили своим европейским коллегам, что США будут играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, сообщает Politico.

"Все ждут, пока руководители Министерства обороны США прояснят, насколько далеко они готовы зайти, и позволяют европейцам показать свои карты", – сказал один из европейских чиновников.

Зеленский обсудил с лидерами пяти стран Европы гарантии безопасности для Украины28.08.25, 22:50 • 1828 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Государственная граница Украины
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты