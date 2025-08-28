Зеленский встретился с новым президентом Польши для синхронизации позиций накануне крупных дипломатических событий

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Польши Каролем Навроцким для синхронизации позиций накануне крупных дипломатических событий. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Благодарю Кароля Навроцкого за проведение важной встречи. Это была ценная возможность синхронизировать наши позиции накануне больших дипломатических событий. Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая плечом к плечу, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне

Владимир Зеленский также поблагодарил польского коллегу, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Эстонии Алара Кариса и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и искренние соболезнования в связи с российским ударом в ночь на четверг.

Мы также глубоко опечалены новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот. Наши сердца с семьей и близкими погибшего. Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию