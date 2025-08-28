Зеленский встретился с новым президентом Польши для синхронизации позиций накануне крупных дипломатических событий
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Польши Каролем Навроцким. Встреча состоялась накануне крупных дипломатических событий для синхронизации позиций.
Благодарю Кароля Навроцкого за проведение важной встречи. Это была ценная возможность синхронизировать наши позиции накануне больших дипломатических событий. Крайне важно, что мы поддерживаем постоянную координацию, работая плечом к плечу, чтобы единая европейская позиция была четко услышана в Вашингтоне
Владимир Зеленский также поблагодарил польского коллегу, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Эстонии Алара Кариса и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса за слова поддержки и искренние соболезнования в связи с российским ударом в ночь на четверг.
Мы также глубоко опечалены новостью о катастрофе с истребителем F-16, в которой погиб польский пилот. Наши сердца с семьей и близкими погибшего. Наша сила – в нашем единстве. И очень радует, что наша позиция едина: для достижения мира необходимо оказывать большее давление на Россию
Украинский лидер подчеркнул, что санкции действенны и должны оставаться на столе. "Отказ Москвы участвовать в формате лидеров должен получить ощутимые ответные решения", - отметил он.
Напомним
В четверг, 28 августа, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генсеком ООН Антониу Гутерришем шаги для прекращения огня и подготовку к 80-й сессии Генассамблеи ООН. Зеленский поблагодарил Гутерриша за соболезнования семьям, потерявшим близких во время удара по Киеву.
