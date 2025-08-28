В ЕС угрожают ускорить санкции против РФ после массированной атаки оккупантов на Киев
Киев • УНН
Европейский Союз вызывает российского посла Владимира Чижова после массированных атак на Киев, повредивших офисы ЕС. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет жестких санкций против РФ, ускорение которого ожидается после последних событий.
Представители ЕС заявляют, что атаки были преднамеренными. Российский спецпредставитель вызван в министерство.
Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
Детали
После ночных атак России по столице Украины, которые привели к десяткам жертв и повредили здания, и в частности, офисы ЕС в Киеве, в Европейском Союзе объявили о намерении вызвать российского посла Владимира Чижова.
Глава внешней политики ЕС Кая Каллас и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями.
Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью
Также фон дер Ляйен объявила, что в отношении РФ следует быстро подать новые предложения санкций.
Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций
По словам дипломатов, последняя атака России теперь может привести к ускорению процесса внедрения 19-го пакета жестких санкций.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил атаку РФ на Киев, заявив, что она не останется без ответа.
Урсула фон дер Ляйен заявила в своем обращении 28 августа, о максимальном давлении на Россию.
Две ракеты упали на расстоянии 50 метров от делегатов в течение 20 секунд. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, бездумно убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже атакуя Европейский Союз.
19-й пакет санкций ЕС против россии может быть принят уже в сентябре - фон дер Ляйен17.08.25, 17:43 • 6387 просмотров