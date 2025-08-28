В ЕС угрожают ускорить санкции против РФ после массированной атаки оккупантов на Киев

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 2202 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 8490 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 5950 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 22333 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 65700 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 95056 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 89894 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 110796 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 80571 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81129 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
37%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 76458 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 43980 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 51328 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 96804 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 40701 просмотра
публикации
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 372 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 8498 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 147502 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 150010 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 232027 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 98308 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 129718 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 131416 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 125832 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 157854 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
СВИФТ
E-6 Mercury
Детонатор

В ЕС угрожают ускорить санкции против РФ после массированной атаки оккупантов на Киев

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Европейский Союз вызывает российского посла Владимира Чижова после массированных атак на Киев, повредивших офисы ЕС. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет жестких санкций против РФ, ускорение которого ожидается после последних событий.

В ЕС угрожают ускорить санкции против РФ после массированной атаки оккупантов на Киев

Представители ЕС заявляют, что атаки были преднамеренными. Российский спецпредставитель вызван в министерство.

Передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

После ночных атак России по столице Украины, которые привели к десяткам жертв и повредили здания, и в частности, офисы ЕС в Киеве, в Европейском Союзе объявили о намерении вызвать российского посла Владимира Чижова.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями.

Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью

- написала на Платформе X Кая Каллас. 

Также фон дер Ляйен объявила, что в отношении РФ следует быстро подать новые предложения санкций.

Вскоре мы представим наш 19-й пакет жестких санкций

- сообщила фон дер Ляйен.

По словам дипломатов, последняя атака России теперь может привести к ускорению процесса внедрения 19-го пакета жестких санкций.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль осудил атаку РФ на Киев, заявив, что она не останется без ответа

Урсула фон дер Ляйен заявила в своем обращении 28 августа, о максимальном давлении на Россию.

Две ракеты упали на расстоянии 50 метров от делегатов в течение 20 секунд. Это показывает, что Кремль не остановится ни перед чем, чтобы терроризировать Украину, бездумно убивая мирных жителей, мужчин, женщин и детей, и даже атакуя Европейский Союз. 

- отметила фон дер Ляйен. 

19-й пакет санкций ЕС против россии может быть принят уже в сентябре - фон дер Ляйен17.08.25, 17:43 • 6387 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Киев