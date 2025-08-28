ЄС викликає російського посла після масованих атак зс рф по Києву

Представники ЄС заявляють, що атаки були навмисними. Російський спецпредставник викликаний до міністерства.

Передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Після нічних атак росії по столиці України, які призвели до десятків жертв та пошкодили будівлі, та зокрема, офіси ЄС у Києві, у Європейському Союзі оголосили про намір викликати російського посла володимира чижова.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили із заявами.

Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню - написала на Платформі X Кая Каллас.

Також фон дер Ляєн оголосила, що відносно рф слід швидко подати нові пропозиції санкцій.

Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій - повідомила фон дер Ляєн.

За словами дипломатів, остання атака росії тепер може призвести до прискорення процесу впровадження 19-го пакету жорстких санкцій.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив атаку рф на Київ, заявивши, що вона не залишиться без відповіді.

Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму зверненні 28 серпня, про максимальний тиск на росію.

Дві ракети впали на відстані 50 метрів від делегатів протягом 20 секунд. Це показує, що кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть атакуючи Європейський Союз. - зазначила фон дер Ляєн.

19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн