ЄС викликає російського посла після масованих атак зс рф по Києву

Ексклюзив
11:21 • 16321 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 28099 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 54148 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 84324 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 81085 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 105971 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 77713 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80355 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 221268 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91430 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА
28 серпня, 06:40
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти
28 серпня, 07:26
Російська атака у Києві забрала життя вже 14 людей
08:11
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
08:54
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
09:33
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:47
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
27 серпня, 08:43
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 07:35
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Руслан Кравченко
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Угорщина
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

ЄС викликає російського посла після масованих атак зс рф по Києву

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Європейський Союз викликає російського посла володимира чижова після масованих атак на Київ, що пошкодили офіси ЄС. Крім того, Урсула фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет жорстких санкцій проти рф, прискорення якого очікується після останніх подій.

ЄС викликає російського посла після масованих атак зс рф по Києву

Представники ЄС заявляють, що атаки були навмисними. Російський спецпредставник викликаний до міністерства.

Передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Після нічних атак росії по столиці України, які призвели до десятків жертв та пошкодили будівлі, та зокрема, офіси ЄС у Києві, у Європейському Союзі оголосили про намір викликати російського посла володимира чижова.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили із заявами.

Жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню

- написала на Платформі X Кая Каллас. 

Також фон дер Ляєн оголосила, що відносно рф слід швидко подати нові пропозиції санкцій.

Незабаром ми представимо наш 19-й пакет жорстких санкцій

- повідомила фон дер Ляєн.

За словами дипломатів, остання атака росії тепер може призвести до прискорення процесу впровадження 19-го пакету жорстких санкцій.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль засудив атаку рф на Київ, заявивши, що вона не залишиться без відповіді

Урсула фон дер Ляєн заявила у своєму зверненні 28 серпня, про максимальний тиск на росію.

Дві ракети впали на відстані 50 метрів від делегатів протягом 20 секунд. Це показує, що кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть атакуючи Європейський Союз. 

- зазначила фон дер Ляєн. 

19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн17.08.25, 17:43 • 6383 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Німеччина
Урсула фон дер Ляєн
Київ