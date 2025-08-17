19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн

$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 12778 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 24772 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 108544 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 71659 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 72946 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 63198 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 52521 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247223 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214082 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168500 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

The Telegraph: Трамп і путін пропонують Україні "жахливу" угоду, але кращої може не бути17 серпня, 05:28 • 10213 перегляди
Активне довголіття: нова стратегія України змінює ставлення до старших людей17 серпня, 07:14 • 5620 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 10036 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі11:21 • 4366 перегляди
Український FPV-дрон знищив найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив"Video12:37 • 4742 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 24772 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 355632 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 308099 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 311677 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 318574 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Брюссель
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі11:21 • 4416 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 10097 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 52399 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 43412 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 112213 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Bild
Truth Social
Т-90

19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти рф, який планують ухвалити у вересні 2025 року. Вона також підтвердила непорушність міжнародно визнаних кордонів України.

19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що робота над новим пакетом санкцій проти рф триває, і його планують ухвалити у вересні 2025 року. Про це пише УНН із посиланням на заяву фон дер Ляєн під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Деталі

Європа буде докладати економічного тиску проти Росії та розширювати санкції. Ми просуваємо підготовку 19-го пакету обмежень і він буде ухвалений у вересні

- сказала вона.

Вона також підтвердила позицію Євросоюзу щодо міжнародно визнаних кордонів України, підкресливши, що вони "не підлягають зміні силовими методами", а всі рішення щодо них повинна приймати виключно сама Україна.

Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та цілісність. Не може бути обмежень на ЗСУ, чи допомогу від інших країн, а також співпрацю з ними. "Коаліція охочих" і Європа готова зробити свій внесок

- додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для двосторонньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього він візьме участь в онлайн-засіданні лідерів "Коаліції охочих".

Альона Уткіна

