19-й пакет санкцій ЄС проти росії може бути ухвалений вже у вересні - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет санкцій проти рф, який планують ухвалити у вересні 2025 року. Вона також підтвердила непорушність міжнародно визнаних кордонів України.
Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що робота над новим пакетом санкцій проти рф триває, і його планують ухвалити у вересні 2025 року. Про це пише УНН із посиланням на заяву фон дер Ляєн під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.
Деталі
Європа буде докладати економічного тиску проти Росії та розширювати санкції. Ми просуваємо підготовку 19-го пакету обмежень і він буде ухвалений у вересні
Вона також підтвердила позицію Євросоюзу щодо міжнародно визнаних кордонів України, підкресливши, що вони "не підлягають зміні силовими методами", а всі рішення щодо них повинна приймати виключно сама Україна.
Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та цілісність. Не може бути обмежень на ЗСУ, чи допомогу від інших країн, а також співпрацю з ними. "Коаліція охочих" і Європа готова зробити свій внесок
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для двосторонньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього він візьме участь в онлайн-засіданні лідерів "Коаліції охочих".