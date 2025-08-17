19-й пакет санкций ЕС против россии может быть принят уже в сентябре - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над новым пакетом санкций против рф продолжается, и его планируют принять в сентябре 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детали

Европа будет оказывать экономическое давление на россию и расширять санкции. Мы продвигаем подготовку 19-го пакета ограничений, и он будет принят в сентябре - сказала она.

Она также подтвердила позицию Евросоюза относительно международно признанных границ Украины, подчеркнув, что они "не подлежат изменению силовыми методами", а все решения по ним должна принимать исключительно сама Украина.

Украина должна быть в состоянии сохранить свой суверенитет и целостность. Не может быть ограничений на ВСУ, или помощь от других стран, а также сотрудничество с ними. "Коалиция желающих" и Европа готовы внести свой вклад - добавила фон дер Ляйен.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для двусторонней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого он примет участие в онлайн-заседании лидеров "Коалиции желающих".