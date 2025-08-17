$41.450.00
19-й пакет санкций ЕС против россии может быть принят уже в сентябре - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против рф, который планируют принять в сентябре 2025 года. Она также подтвердила нерушимость международно признанных границ Украины.

19-й пакет санкций ЕС против россии может быть принят уже в сентябре - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над новым пакетом санкций против рф продолжается, и его планируют принять в сентябре 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Детали

Европа будет оказывать экономическое давление на россию и расширять санкции. Мы продвигаем подготовку 19-го пакета ограничений, и он будет принят в сентябре

- сказала она.

Она также подтвердила позицию Евросоюза относительно международно признанных границ Украины, подчеркнув, что они "не подлежат изменению силовыми методами", а все решения по ним должна принимать исключительно сама Украина.

Украина должна быть в состоянии сохранить свой суверенитет и целостность. Не может быть ограничений на ВСУ, или помощь от других стран, а также сотрудничество с ними. "Коалиция желающих" и Европа готовы внести свой вклад

- добавила фон дер Ляйен.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для двусторонней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого он примет участие в онлайн-заседании лидеров "Коалиции желающих".

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Европейская комиссия
Вооруженные силы Украины
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина