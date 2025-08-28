$41.320.08
Ексклюзив
11:21 • 12737 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 18404 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 45901 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 76130 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 74212 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 102422 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 75288 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79920 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 213416 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91304 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака рф по Києву: у Німеччині кажуть про необхідність реагувати, але "обережно"

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул засудив атаку рф на Київ, заявивши, що вона не залишиться без відповіді. Водночас він закликав до обережності у питанні залучення заморожених російських активів.

Атака рф по Києву: у Німеччині кажуть про необхідність реагувати, але "обережно"

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль на зустрічі з колегою Маргусом Цахкною у столиці Етстонії нагадав, що росія знову атакувала та бомбардувала Київ. Російські атаки на Київ не можуть залишитися без відповіді, додав чиновник з ФРН, додавши про обережність у питаннях "конфіскації" заморожених російських активів. 

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Вчора ввечері ми знову пережили жахливі події, коли Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків

- заявив Вадефуль журналістам у Талліні, під час зустрічі з естонським прем'єром Маргусом Цахкною.

На прес-конференції з естонським колегою Вадефула попросили надати додаткові подробиці. Але він відмовився від уточнень, заявивши, що Німеччина хоче показати, що розглядає подальшу відповідь, і що будь-які дії будуть вжиті спільно ЄС.

Також Вадефуль знову висловив обережність щодо питання залучення заморожених російських активів для підтримки України.

Є складні юридичні питання, які потрібно з’ясувати, а також наслідки для стабільності фінансового ринку

- надійшла відповідь

Зазначається, що це питання буде обговорено серед міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін приймає вимогу США щодо збільшення витрат на оборону країнами НАТО до 5% ВВП. 

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Reuters
НАТО
Європейський Союз
Німеччина
Естонія
Київ