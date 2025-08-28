Атака рф по Києву: у Німеччині кажуть про необхідність реагувати, але "обережно"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул засудив атаку рф на Київ, заявивши, що вона не залишиться без відповіді. Водночас він закликав до обережності у питанні залучення заморожених російських активів.
Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль на зустрічі з колегою Маргусом Цахкною у столиці Етстонії нагадав, що росія знову атакувала та бомбардувала Київ. Російські атаки на Київ не можуть залишитися без відповіді, додав чиновник з ФРН, додавши про обережність у питаннях "конфіскації" заморожених російських активів.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Вчора ввечері ми знову пережили жахливі події, коли Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків
На прес-конференції з естонським колегою Вадефула попросили надати додаткові подробиці. Але він відмовився від уточнень, заявивши, що Німеччина хоче показати, що розглядає подальшу відповідь, і що будь-які дії будуть вжиті спільно ЄС.
Також Вадефуль знову висловив обережність щодо питання залучення заморожених російських активів для підтримки України.
Є складні юридичні питання, які потрібно з’ясувати, а також наслідки для стабільності фінансового ринку
Зазначається, що це питання буде обговорено серед міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.
Нагадаємо
