Атака рф по Києву: у Німеччині кажуть про необхідність реагувати, але "обережно"

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль на зустрічі з колегою Маргусом Цахкною у столиці Етстонії нагадав, що росія знову атакувала та бомбардувала Київ. Російські атаки на Київ не можуть залишитися без відповіді, додав чиновник з ФРН, додавши про обережність у питаннях "конфіскації" заморожених російських активів.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Вчора ввечері ми знову пережили жахливі події, коли Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків - заявив Вадефуль журналістам у Талліні, під час зустрічі з естонським прем'єром Маргусом Цахкною.

На прес-конференції з естонським колегою Вадефула попросили надати додаткові подробиці. Але він відмовився від уточнень, заявивши, що Німеччина хоче показати, що розглядає подальшу відповідь, і що будь-які дії будуть вжиті спільно ЄС.

Також Вадефуль знову висловив обережність щодо питання залучення заморожених російських активів для підтримки України.

Є складні юридичні питання, які потрібно з’ясувати, а також наслідки для стабільності фінансового ринку - надійшла відповідь

Зазначається, що це питання буде обговорено серед міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін приймає вимогу США щодо збільшення витрат на оборону країнами НАТО до 5% ВВП.