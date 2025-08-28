Атака РФ на Киев: в Германии говорят о необходимости реагировать, но "осторожно"

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль на встрече с коллегой Маргусом Цахкной в столице Эстонии напомнил, что Россия снова атаковала и бомбардировала Киев. Российские атаки на Киев не могут остаться без ответа, добавил чиновник из ФРГ, добавив об осторожности в вопросах "конфискации" замороженных российских активов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вчера вечером мы снова пережили ужасные события, когда Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий - заявил Вадефуль журналистам в Таллине, во время встречи с эстонским премьером Маргусом Цахкной.

На пресс-конференции с эстонским коллегой Вадефула попросили предоставить дополнительные подробности. Но он отказался от уточнений, заявив, что Германия хочет показать, что рассматривает дальнейший ответ, и что любые действия будут предприняты совместно ЕС.

Также Вадефуль снова выразил осторожность относительно вопроса привлечения замороженных российских активов для поддержки Украины.

Есть сложные юридические вопросы, которые нужно выяснить, а также последствия для стабильности финансового рынка - поступил ответ

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться среди министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин принимает требование США относительно увеличения расходов на оборону странами НАТО до 5% ВВП.