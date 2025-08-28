$41.320.08
Эксклюзив
11:21 • 12401 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 17482 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 45052 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 75291 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 73537 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 102065 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 75048 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 79867 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 212737 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91292 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
Эксклюзив

26 августа, 17:12 • 102788 просмотра

Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102788 просмотра
Атака РФ на Киев: в Германии говорят о необходимости реагировать, но "осторожно"

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул осудил атаку РФ на Киев, заявив, что она не останется без ответа. В то же время он призвал к осторожности в вопросе привлечения замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Йоганн Вадефуль на встрече с коллегой Маргусом Цахкной в столице Эстонии напомнил, что Россия снова атаковала и бомбардировала Киев. Российские атаки на Киев не могут остаться без ответа, добавил чиновник из ФРГ, добавив об осторожности в вопросах "конфискации" замороженных российских активов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вчера вечером мы снова пережили ужасные события, когда Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий

- заявил Вадефуль журналистам в Таллине, во время встречи с эстонским премьером Маргусом Цахкной.

На пресс-конференции с эстонским коллегой Вадефула попросили предоставить дополнительные подробности. Но он отказался от уточнений, заявив, что Германия хочет показать, что рассматривает дальнейший ответ, и что любые действия будут предприняты совместно ЕС.

Также Вадефуль снова выразил осторожность относительно вопроса привлечения замороженных российских активов для поддержки Украины.

Есть сложные юридические вопросы, которые нужно выяснить, а также последствия для стабильности финансового рынка

- поступил ответ

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться среди министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что Берлин принимает требование США относительно увеличения расходов на оборону странами НАТО до 5% ВВП.

Игорь Тележников

